A vaciar "el carro del pesimismo"

Este domingo a las 12:00 horas el Levante UD tiene por delante una cita clave para el devenir del equipo en la lucha por la salvación y sobre todo, en cuanto al futuro inmediato del banquillo. Con su puesto supeditado al resultado que se coseche frente al Espanyol, el entrenador granota Juan Ramón López Muñiz se mostró en la previa confiado y con optimismo tras la última sesión de entrenamiento.



Muñiz no teme por su puesto en caso de perder contra el Espanyol: "No sé si el revuelo de hace unos días ha ayudado al equipo. Yo no llego a casa pensando en mi puesto. Estoy tranquilo porque veo al vestuario comprometido, unido y trabajador. Aunque un Victoria daría tranquilidad".



Y es que para el técnico asturiano "desde la jornada 8" alrededor del equipo "se ha llenado el carro del pesimismo", aunque considera que "siguen peleando por los objetivos" de principio de temporada. "la motivación para estos partidos viene sola, pese al varapalo de Vitoria. El grupo está metido y dan ganas de trabajar más porque hay optimismo y se cree. Me preocupa el pesimismo externo".



Precisamente el Espanyol no es el rival más cómodo para el Levante. Este domingo será la cuarta cita entre ambos este curso y Muñiz augura un partido "igualado" como los otros: "No hemos sido peores a ellos cuando nos hemos enfrentado. Estamos preparados y tendremos nuestras opciones. Adelantarse será clave para no ir a remolque. Son 90 minutos y la ansiedad no debe afectarnos".





que han privado a los levantinistas ya de una buena cantidad de puntos. "Es una herida preocupante. Somos conscientes y solo podemos trabajar. Tener mayor responsabilidad en las marcas, aunque al final es una cuestión de altura y del equipo que saques".Respecto a los futbolistas entre algodones confirmó la presencia en la lista de, pero todavía no de. "Sergio no está recuperado. Cheick y Jason tenían molestias desde atrás y por eso no podíamos darles tres partidos en una semana", explicó el asturiano. "Toño está poniendo de su parte para volver, pero hay que ir poco a poco con él", analizó sobre el lateral.Por último,para lograr el ansiado triunfo: "La afición y su apoyo es fundamental. Mañana -por el domingo- y siempre. Todos buscamos lo mejor para el Levante".