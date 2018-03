Uno de los primeros fichajes de Mateu Alemany ya está en Valencia

Javier Olaizola ha empezado a ejercer este miércoles como nuevo entrenador del Atlético Levante. Después de su primera sesión, el vasco ha destacado a la web oficial del club su satisfacción por la nueva etapa que inicia en su carrera en los banquillos, que arrancó después de una dilatada trayectoria como futbolista. En esta tuvo un importante el actual director general del Valencia CF, Mateu Alemany.

El balear, entonces gerente del Real Mallorca, fue determinante en su fichaje en 1995 por el conjunto insular, del que se convertiría en un icono del club en la elite después de nueve temporadas.

"Después de terminar la temporada 94/95 con el Eibar, estaba Irulegui como entrenador del Mallorca, quién ya me conocía y me había hecho un seguimiento tanto en el Eibar como en el Burgos. Entonces mi representante era Iñaki Ibáñez, y entre ellos dos y Mateo Alemany, que era el gerente del club, consiguieron que me decidiera por esa oferta", reconocía Olaizola en 2013, cuando iniciaba su carrera como técnico, en una entrevista a RCDM.es



Una decisión "rápida"

El vasco ha aterrizado en el filial granota para relevar a Paco López. "Tenemos un propósito muy bonito y muy interesante que es intentar ascender a Segunda División B. Para estar lo más cerca del primer equipo y que haya menos salto. Entrenar a un filial de Primera es un gusto. Las instalaciones, el nivel de cuidado que se tiene a todos los niveles y, evidentemente, me ha hecho decidirme de manera rápida porque incluso tenía ofertas de Segunda B, pero era un caramelo muy apetecible para un entrenador", ha destacado Olaizola este miércoles.



Cinco años en los banquillos

Empezó su carrera como entrenador en 2013, en el cadete B del Mallorca. En 2016 logró devolver al Mallorca B a la categoría de bronce un año después de que hubiera descendido; lo mismo exactamente que pretende el Atlético Levante. Una vez recuperado de las secuelas de un accidente de tráfico, Olaizola había vuelto a aparecer en las quinielas de varios equipos recientemente. Fue sondeado por Real Burgos y Recreativo de Huelva, ambos de Segunda B; también por varios clubes de la Tercera balear, como el At. Santa Catalina.



Continuidad condicionada al ascenso

El acuerdo sellado entre el Levante y el agente de Olaizola es hasta junio de 2018 pero ampliable de forma automática si el filial sube. Olaizola es el tercer entrenador con el que cuenta el Atlético Levante desde que Tito y José Hernández (responsable deportivo de filial y juvenil) aterrizaran en el club en 2016. Uno año antes de apostar por Paco López, quien llegaba del Villarreal B, habían puesto al filial en manos de José Carlos Granero. El de Chella había fichado procedente del Melilla.