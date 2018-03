"Ahora hay dos caminos y el que tenemos que elegir es el segundo"

Debut redondo

No se puede pedir más. Estoy muy contento por muchos motivos. Primero por el trabajo y el compromiso de los chicos, por ese convencimiento en el poco tiempo que llevamos juntos. Y en segundo lugar por la afición, por la gente del club que lleva unos meses sufriendo. También quiero reconocer que en una semana no se puede cambiar todo y esto es un reconocimiento al trabajo de Muñiz, que me gustaría reconocérselo.

Al final salió cara

A veces en el fútbol hay tantos factores que no sabes, pero el equipo me ha demostrado que tiene convencimiento y una fe increíble en conseguir mantenernos en Primera. El trabajo ha salido. Primero, trabajar. Y segundo, se lo he dicho a los jugadores en el vestuario, que hay dos caminos: el más corto es el de la necesidad, que es contraproducente; y el más fiable, el de la ilusión, la fe y el convencimiento.

Apuros al principio

Hemos pasado mal en tres o cuatro transiciones del Getafe, pero el equipo ha seguido confiando y apretando arriba. No le hemos perdido la cara al partido y al final hemos tenido la recompensa.

Morales, todoterreno, de segundo delantero

Es un chico que ya lo conocéis, muy generoso en el esfuerzo, donde lo pongas siempre va estar notable, sobresaliente. Hemos entendido que era un partido para correr al espacio, porque el Getafe acumula mucha gente en campo contrario, y los espacios iban a estar a la espalda de su defensa.

¿Qué ha cambiado de este Levante a otros, sólo la suerte?

No, Muñiz ha hecho un trabajo excelente del que nos hemos aprovechado. Los entrenadores dependemos de esas dinámicas y hay que cambiarlas. Tenemos nuestros ligeros matices y hemos tratado de dárselos. Ha salido bien como pudo salir mal. Empecé la semana diciendo que quería un equipo valiente que buscara al rival en campo contrario. Está también el factor suerte, que esta vez tambié ha caído de nuestro lado.

Crecimiento anímico.

Una varita mágica no tenemos, pero nuestra obligación por la experiencia en el fútbol te dice que el aspecto emocional es fundamental y hemos tratado que el equipo creyera en lo que se trabaja, en lo que se hace. Los chicos lo han plasmado en el campo espectacular.

¿Este es el equipo que quiere?

Hay que tener en cuenta al rial, que sabíamos que usaba el juego directo. Cada rival es diferente y cada semana analizaremos en qué zona vamos a ser más eficaces. Vamos a intentar que el equipo tenga un ADN.

Balón parado

Hemos sido pesados con los jugadores, pero el balón parado tiene una importancia tremenda. El Getafe lleva la mitad de goles a balón parado. Es fundamental cuando hay tanta igualdad. Hay que tenerlo trabajado y los jugadores han puesto mucho de su parte.

