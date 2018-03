El Levante instala una espectacular iluminación en el exterior del Ciutat de Valencia

El Ciutat de Valencia va a brillar a partir de ahora, y más que nunca, con luz propia. Y es que el Levante UD está poniendo todo de su parte para sorprender el próximo viernes a los aficionados que acudan al partido contra el Eibar a las 21:00 con la nueva iluminación del estadio.

El club, con la máxima prudencia para no meterse presión añadida, aún no ha hecho nada público. Y lo cierto es que va a seguir sin hacerlo. Al menos, hasta que no tenga la certeza de que los trabajos que se están llevando a cabo van a terminarse a tiempo. Los operarios de la empresa encargada de la instalación han estado trabajando durante todo el día en la colocación de las luces en la fachada y cornisa.

Si no es contra el Eibar, cuyo horario nocturno y además en la previa de Fallas se perfila ideal, el estreno será al siguiente partido que se juegue en casa, la primera semana de abril contra el Las Palmas, cuyo día y hora, eso sí, está por confirmar oficialmente desde LaLiga.

Las nuevas luces exteriores del Ciutat, al estilo de las del Sánchez Pizjuán o el Estadio de La Cerámica, entre otros, forman parte de la remodelación a la que se está sometiendo el campo granota durante estas últimas temporadas. Precisamente en el desplazamiento de finales de 2017 a Sevilla, el club y en concreto el director de operaciones, Luis Cervera, se estuvo interesando por su novedoso sistema lumínico, similar a recintos como el Allianz Arena o Juventus Stadium.



A la vanguardia

Este avance convertirá al Ciutat, aún más si cabe, en punto de referencia emblemático no sólo para el barrio de Orriols sino para toda València. El Levante empezó el pasado junio la tercera fase de la remodelación del estadio con la rehabilitación y refuerzo de su estructura. La parte más vistosa, sin duda, ha sido la correspondiente a las lonas microperforadas y estructura metálica de bastidores.

Aquí es, no en vano, donde se está instalando la iluminación perimetral con un sistema de leeds y backlight retroiluminadas. Esta tercera fase también supone la colocación de bares en los bajos del campo, así como cuatro palcos de empresas en la zona alta de Tribuna Central, que según anunció el club ya han sido adquiridos por varias empresas colaboradoras.

En la primera fase de remodelación se trabajó el refuerzo del graderío e impermeabilización, mientras que en la segunda se acometió el restyling de todas las gradas potenciando la presencia de elementos corporativos del club y sustitución de todas las butacas, así como la adecuación de los anillos publicitarios adecuándolos al reglamento de televisión de LaLiga.

En su momento Quico Catalán anunció que tras esta tercera fase se plantea una remodelación «profunda» del Ciutat, que podría convertirse en un estadio cinco estrellas con una inversión de entre 15 y 20 millones.

