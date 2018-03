La campana del Ciutat ya suena

¿Por qué redobla la campana del Ciutat de València? La respuesta es sencilla. Esta anuncia el momento de ganar ante la afición granota medio año después. La visita del Eibar y de José Luis Mendilibar suponen un momento perfecto para sumar los tres puntos como locales. Para más inri la victoria en el Coliseum Alfonso Pérez ha espoleado a una plantilla varada en los empates y en las derrotas. Un caldo de cultivo que ha propiciado que el Levante viva la peor racha como local, no solo de toda su historia en Primera División, sino también de toda LaLiga Santander 2017/18.



Diez partidos sin ganar en Orriols son muchos. También el tiempo que ha pasado desde ese Levante 3-0 Real Sociedad del 21 de septiembre de 2017. Seis meses de erial para una hinchada, que no ha dejado de apoyar a los suyos como demuestra el gran recibimiento programado para hoy. El escenario ha cambiado ostensiblemente. No solo porque el calor propio de septiembre ha dejado paso al frío y crudo invierno, sino porque el mercado de fichajes y la destitución de Juan Ramón López Muñiz han modificado drásticamente el catálogo de protagonistas. Eso y que el campeonato ha pasado inexorablemente 23 páginas de la 2017/18 desde ese 3-0 contra los 'txuri urdin'. Precisamente el último duelo como local se convirtió en la antesala del cese del asturiano. Ese pírrico empate contra el Espanyol supuso la décima ocasión en la que no pudieron vencer en casa. Una racha que se ha saldado por ahora con 4 empates y 6 derrotas.

Un triunfo no solo elevaría los ánimos. También sería un gran paso de cara a la salvación al enlazar dos resultados positivos en un momento clave. Esta racha hace tiempo que es la peor del Levante en sus 12 campañas en Primera División. Nunca enlazó diez partidos sin vencer en su feudo como en este curso. Aunque la vigente dinámica granota es la peor del torneo, dos de sus rivales tampoco están para disparar cohetes. Málaga y Deportivo siguen a los levantinistas en esa tabla de dudoso honor. Ambos acumulan 8 y 6 partidos sin vencer en casa y pueden ser más para los gallegos. El Dépor se medirá ante Las Palmas en Riazor en un duelo crucial para las opciones de ambos para con la permanencia. Es el día. Suenan las campanas de victoria en el Ciutat.