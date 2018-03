¿A qué tres jugadores ha pedido Paco López un paso al frente?

Paco López lleva 15 temporadas ejerciendo, aunque hasta ahora nunca en Primera, una categoría en la que lo han bendecido las victorias. Llegó como revulsivo y ese papel lo ha cumplido con creces. A expensas de salvarse, su candidatura es toda una realidad. En esta extensa entrevista con SUPER se explaya sobre su presente y futuro.



Tiene mucho que ganar, pero también mucho que perder. Con la mano en el corazón, ¿ha sentido vértigo de salir de su zona de confort al coger las riendas del primer equipo?

„Como entrenador lo cierto es que he trabajado en todas las categorías. Empecé en un infantil autonómico... Tengo un lema que ahora también me está sirviendo para afrontar un reto así: disfruto de mi profesión entrene donde entrene, independientemente de la categoría. Vamos, que disfruto lo que tengo y no ansío lo que no tengo. Y sigo haciendo lo mismo, sabiendo eso sí la responsabilidad que tengo y que detrás hay un club con muchísimas cosas. En mi cabeza, que nadie se confunda, está continuar en Primera División.



„Dicho de otro modo: disfrutar del presente y no pensar si el año que viene serguirá siendo entrenador del Levante UD, ojalá que en Primera.

„Ahora mismo no pasa por mi cabeza otra cosa que no sea sacar rendimiento y disfrutar de este proceso, disfrutar del día a día. Es que yo entiendo que a cualquier futbolista se le saca más rendimiento disfrutando del máximo esfuerzo. No pienso en mi futuro. Tengo cierta madurez ya, son 50 años, y he vivido distintas situaciones tanto en lo profesional como en lo personal. Tengo situaciones difíciles en lo personal que me han hecho vivirlo de esta forma.



„ ¿Cómo se asimila el salto?

„No es fácil plantarte en un vestuario de Primera. Pero en el fondo en lo mismo. Al llegar quise trasladar mis sentimientos igual que el primer día hice con el Atlético Levante. No dejan de ser personas y futbolistas. He tenido tantas vivencias... No he parado de entrenar en 15 años y la experiencia, según lo veo yo, no son los años que tienes sino el análisis que haces de ellos. El reto lo afronto con la máxima naturalidad posible. Estoy convencido de que esa exigencia en el trabajo diario es lo que necesariamente nos tiene que llevar a los resultados.



„En las reuniones que mantuvo con los jugadores a su llegada, ¿quería conocerlos a ellos, que lo conocieran a usted o reforzarlos anímicamente?

„Un poco de todo. Hay futbolistas como Campaña, Bardhi o Ivi que tienen un talento natural que debe aparecer y ponerse al servicio del equipo. Deben asumir responsabilidades. Hay que escucharles, ver sus sensaciones, de dónde vienen y conocernos un poco más.

La entrevista completa, este lunes en edición impresa