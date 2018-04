Pedro López da el susto en el entrenamiento

Nuevo contratiempo para Paco López. Si para el encuentro ante el Atlético del próximo domingo, Coke y Rochina aumentarán el cupo de bajas, en la sesión de ayer Pedro López no pudo concluir la sesión de entrenamiento debido a un golpe sufrido en la tibia. El lateral tuvo un encontronazo fortuito con un compañero que le dejó muy dolorido y por precaución abandonó el campo. En principio la dolencia no es grave y no le debería impedir estar ante el cuadro colchonero. Una hipotética baja de Pedro López daría de nuevo la oportunidad a Shaq de volver al once.

Otro lateral izquierdo

En el perfil zurdo la situación es bastante más crítica. La sanción de Coke, obligará al técnico de Silla a buscar otro recambio de urgencia. La opción más probable, según lo cisto ayer, sería la de ubicar a Chema en esa demarcación. El central ha perdido protagonismo en detrimento de Cabaco y Róber Pier y podría volver a contrar con minutos ante la plaga de bajas. El futbolista del filial, Aly, es otra alternativa, aunque parece que con menos opciones.

Vuelven Lukic y Jason

La enfermeria dejó buenas noticias para Lukic y Jason. Aquejados de diferentes lesiones musculares, ambos futbolistas trabajaron con suscompañeros con total normalidad, con lo que ultimas su puesta a punto para volver lo antes posible a la dinámica del equipo. Su regreso supondrá algo de oxígeno para el bloque y sobre todo para Paco López, quien ha conseguido una buena dinámica de resultados pese a las incontables bajas que ha ido padeciendo durante todas las semanas.

En la medular, Lerma y Campaña se han posicionado como jugadores imprescindibles, aunque el retorno de Lukic permitiría pensar en alternativas. El gallego por su parte, también daría alternativas a Morales o Ivi, que se han quedado como únicos jugadores de banda.

El Levante trabajará esta mañana en Buñol, en la penúltima sesión antes del choque del domingo.