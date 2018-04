Cinco puntos de margen para el Levante

LALIGA: At. Madrid - Levante (D, 16:15 horas)

En su mejor momento de la temporada, el Levante ha pasado de tener el agua al cuello a depender sólo de sí mismo para salvarse. Sin embargo, como se encargó anoche de demostrar el Deportivo en San Mamés con su segunda victoria seguida, el objetivo está encarrilado pero no conseguido. Y es que, mientras que el Las Palmas está KO y volvió a caer en casa, los de Seedorf recortaron en la clasificación la distancia con los granotas de ocho a cinco puntos a la espera del resultado contra el Atlético.

Con el ánimo de seguir sumando, todo lo que sea puntuar es bueno para un Levante que sigue invicto con Paco López y que lejos de viajar con la angustia de anteriores desplazamientos, pese al triunfo del Dépor esta vez lo ha hecho de manera un tanto más holgada. Y eso que las bajas siguen siendo un lastre, un mal que tampoco le es ajeno a un Atleti en el que Simeone, sin Diego Costa, ha tenido que tirar también de dos jugadores del filial.

Acostumbrado a lidiar todas las jornadas con ausencias, a Paco López le ha tocado esta semana rizar el rizo. Pese a tener el alta, Luna no está para jugar, por lo que sin el sancionado Coke habrá que improvisar a otro lateral izquierdo. En la convocatoria va Aly, del filial, por si las moscas. Pero todos los números apuntan a la reconversión de un central. El favorito es Róber Pier, lo que favorecería el regreso a la titularidad de un Postigo con el que el técnico habló largo y tendido.

Con el resto del once mucho más claro, la única incógnita reside en el acompañante de Roger. A un partido de que Boateng vuelva a estar disponible para jugar con máscara, el último elegido fue Pazzini, bastante más entonado que otras veces. El italiano ha sido la variante en los partidos del Ciutat, pero podría repetir para no tener que mover también a Morales y precipitar el regreso al once de Jason. El macedonio Bardhi, al que continúa sin llegarle la alternativa, es la otra posibilidad.



Nadie ha ganado en el Wanda

El Wanda está siendo una fortaleza. Ningún visitante ha marcado ni sumado nada en los últimos nueve partidos, con el Atlético ganador en cada uno de ellos, tanto en LaLiga como en la Europa League desde el 1-1 del Girona del 20 de enero. Nadie ha vencido allí aún en sus 15 partidos ligueros. Estos números como local contrastan, por contra, con las últimas cuatro salidas de un Atlético que lejos de su fortín ha cosechado tres derrotas y un empate. Del 1-0 con el Barça al 1-0 del jueves en Lisboa contra el Sporting, pasando por el 2-1 frente al Villarreal y el 1-1 con el Madrid; los únicos cuatro de los últimos 17 que no ha ganado.

Simeone tiene tres bajas: los lesionados Diego Costa y Filipe Luis y el sancionado Thomas. Y sólo 16 futbolistas disponibles del primer equipo, por lo que ha convocado a los canteranos Juan Agüero y Olabe. Sin pruebas en el entrenamiento, hay varios puestos en duda. Uno en el ataque para acompañar a Griezman. Otro en el lateral derecho, entre Vrsaljko o Juanfran.Y un tercero en el centro de la defensa, donde podría entrar Giménez, ya recuperado de un golpe en el pie, para dar descanso bien a Godín o a Savic, cargados últimamente de minutos.