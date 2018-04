Fecha de regreso a Valencia y el país en el que está ahora Fahad

Lo de "Where is Fahad", a diferencia de cuando no aparecía en las convocatorias, ha dejado de ser una broma desde el pasado viernes. El saudí se fue hace cinco días y tampoco este martes había vuelto a los entrenamientos de cara al partido contra el Málaga. Las últimas noticias, eso sí, son tranquilizadoras. Salvo cambio de planes, estará de vuelta este miércoles en València, tal y como el Levante UD ha confirmado con él en las últimas horas.

Y es que a lo largo del día se habían disparado todo tipo de rumores respecto a la posibilidad de que estuviese en paradero desconocido e ilocalizable, si bien es cierto que las informaciones que han ido emanando desde el club apuntaban en todo momento a que no estaba "missing" sino con permiso.

Presidente, entrenador y director deportivo estaban al corriente de que el futbolista se encuentra en estos momentos en Arabia Saudí. Allí el ministro de deportes del país le ha ayudado con el problema personal por el que tuvo desplazarse y del que lo cierto es que no han trascendido detalles salvo que gracias a la gestión de Turki Al-Sheikh, ya está todo solucionado. Curiosamente ambos aparecen juntos en un video que se ha difundido por redes sociales.

Cuando Fahad Al-Muwalad se marchó dijo que volvería a la mañana siguiente, incluso con margen para viajar al Wanda. Pero de aquello, nada de nada. Ni siquiera en redes sociales, donde últimamente había deslizado algún que otro reproche, había dado señales de vida ante sus miles de seguidores.

A nivel deportivo, sin ni siquiera haber debutado, lo cierto es que su ausencia preocupaba poco. A nivel de imagen,en cambio, al club le ha hecho poco papel que su futbolista haya estado en boca de todos por esta enigmática ausencia. Fahad llegó al Levante a través de LaLiga, un fichaje económico que ha reportado una importante cantidad a las arcas granotas amén de un patrocinador para la camiseta. Su participación con el equipo, en cambio, se limita a un 'bolo' en Buñol.