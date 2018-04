En serio: ¿Dónde está Fahad?

Lo de "Where is Fahad" ya no es ninguna broma. El saudí se fue de València hace cinco días y todavía no ha vuelto. Este martes tampoco ha aparecido. Oficialmente el Levante UD se limita a contestar que tiene permiso del club. Poco más. Ni una fecha de regreso ni una localización exacta. Así que a diferencia de cuando no aparecía en las convocatorias, la pregunta ahora sí que tiene verdadera razón de ser: ¿Dónde está?

Fahad Al-Muwalad se marchó el viernes, en teoría a Alemania, para asistir a un funeral. Dijo que volvería a la mañana siguiente, incluso con margen para viajar al Wanda. Pero nada de nada. Ni siquiera en redes sociales, donde últimamente había deslizado algún que otro reproche, da señales de vida.

A nivel deportivo, sin ni siquiera haber debutado, su ausencia preocupa poco. A nivel de imagen, en vísperas del partido contra el Málaga, otra final por la salvación, al club le hace poco papel el sainete. A nivel disciplinario, es otro problema grave.

Fahad llegó al Levante a través de LaLiga, un fichaje económico que ha reportado una importante cantidad a las arcas granotas amén de un patrocinador para la camiseta. Su participación con el equipo, en cambio, se limita a un 'bolo' en Buñol. Y ahora esto.