La misteriosa disculpa de Samu García

No gana por sustos Samu García, jugador del Levante UD cedido al Málaga CF hasta final de curso. El interior, que no jugará este jueves en el Ciutat a consecuencia de la famosa 'cláusula del miedo', ha tenido que pedir perdón en Instagram a la afición malaguista este miércoles por una supuesta ofensa a través de las mismas. Samu ha argumentado su amor por los colores del equipo de su tierra y un hipotético 'hackeo' de su cuenta a modo de defensa, aunque extrañamente no hay rastro del mensaje que habría originado la polémica.

Más allá de que el futbolista haya podido borrar el rastro en redes del teórico mensaje de la discordia, no hay alusión alguna al mismo en foros, redes o la propia prensa local. Un hecho cuando menos extraño, que no ha evitado la disculpa de Samu.

El interior, cuyo contrato con el Levante expira en junio de 2020, fue cedido en enero al Málaga con opción de compra obligatoria en caso de permanencia de este último. Prácticamente descartada esta opción matemáticamente, Samu debería volver a Orriols aunque ya ha expuesot públicamente su deseo de continuar en La Rosaleda. Allí, como en el Levante, no ha gozado de excesiva continuidad.