"Este Levante se parece mucho a mi equipo ideal"

«No te lo voy a negar: Estoy disfrutando muchísimo, y hoy lo he vuelto hacer». Aun conteniendo en la medida de lo posible su discurso, seguramente por respeto al Deportivo y a las matemáticas, Paco López no ocultó su euforia y su orgullo como técnico y como granota: «Estoy muy feliz, pero no tanto por mí como por ver cómo toda la gente y los jugadores disfrutan en el campo».

Con el «99,9 por 100» de la permanencia obtenida, como se encargaría de puntualizar, la pregunta sobre su continuidad no se hizo rogar. El de Silla, sin embargo, no fue más allá de apuntar que «a partir de estos días, el club irá dando pasos y nosotros también». «Ahora estamos para disfrutar de esta alegría inmensa. De nuestro futuro a nivel personal habrá tiempo para que me preguntéis e iremos hablando», completó en esa misma línea.

«Tenemos un cuerpo técnico que trabaja como animales, como bestias. Soy muy exigente en el día a día, pero ellos demuestran que son muy capaces y trabajadores, ensalzó Paco López, quien se acordó «de cada uno de los levantinistas que sufren y que merecen cosas como las de hoy». También de su familia, con la que recordó haber vivido «momentos duros en los dos últimos años. Esto es una especie de recompensa», afirmó.

Sobre el rendimiento del equipo, dijo que este «ha crecido muchísimo en muchísimos aspectos». «Ha tenido fe y convicción. Por eso ha afrontado un partido como este, ante un rival como el Sevilla, de tú a tú. Ha habido demasiadas transiciones en la primera parte, lo que nos podía llevar a perder, pero al final no puedo parar a un futbolista que veo tan valiente y enchufado. Eso engancha a la gente», señaló el preparador de Silla, quien reconoció que los 19 de 24 puntos que lleva en el banquillo «es una cifra muy difícil de lograr en Primera».

«Hay ciertas señas de identidad que se parecen mucho a mi equipo ideal como entrenador. Se parece mucho a lo que a mí me gusta», subrayó Paco López, quien rememoró que «ya en los primeros días asegure que pretendía que el equipo buscara la portería rival». A nivel individual, el de Silla calificó de «espectacular» la actuación de Lukic, relevo del sancionado Lerma en el centro del campo. De Morales señaló que «representa lo que es este club, por compromiso e implicación.