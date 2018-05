Paco López da por sentada su renovación

La futura renovación de Paco López ha marcado la rueda de prensa del entrenador del Levante UD tras el entrenamiento matinal del equipo en el Ciutat. El técnico de Silla ha asegurado que su continuidad está muy encarrilada. "Ayer tuvo el club un contacto con los agentes. La cosa está encaminada. Cuando la dos partes quieren lo mismo, es cuestión de poco tiempo. Lo importante es que tanto por parte del club como por nuestra parte hay predisposición", ha señalado.

El entrenador granota ha afirmado que no se marca un día en concreto para oficializar su continuidad. "No tengo ninguna prisa. Las dos partes tenemos claro lo que queremos. Mi mente está ocupada ahora en preparar bien el partido del Leganés. ", ha indicado.

Cuestionado sobre si es un aliciente el poder ser sentirse entrenador del Levante 18-19, Paco López no ha variado su discurso de pensar únicamente en el presente. "Mi aliciente es el día a día. Todos vayamos en la misma sintonía. No me influye demasiado y es mi forma de vida", ha afirmado.



A nivel deportivo, el Levante se medirá a domicilio el próximo lunes al Leganés, sin nada en juego tras haber conseguido la permanencia. Paco López ha dicho que pese a ellos todavía hay retos por los que competir. "Lo importante es marcarnos retos. Quedar campeones de la liga particular de cuatro por el descenso fue una. Otro, es mejorar cada partido y otro podría ser el de seguir creciendo, sumando puntos y tener una buena clasificación. Lo importante es que el que el equipo no pierda la identidad", ha comentado.