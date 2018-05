José Luis Morales logra "lo que jamás había soñado" con el Levante UD

José Luis Morales ha atendido a los micrófones de BeIn Sports a la conclusión del Leganés-Levante, en el que este lunes se ha convertido en el máximo goleador granota en solitario en LaLiga Santander. El 'Comandante', autor del 0-1 a pase de Jason, suma ya 19 dianas en la máxima categoría y supera a David Barral. Logró tres en la 14/15, siete en la 15/16 y nueve en lo que va de temporada.

"Estoy muy contento. Esto es algo que jamás había imaginado, además con el añadido de que estaba mi familia en la grada. Es un gran orgullo personal", ha destacado Morales, quien ha destacado que "sin mis compañeros no lo podría haber logrado".

Morales ha subrayado todavía en el césped de Butarque que la lograda ante el Leganés "es la cuarta victoria consecutiva" del Levante. "Desde que yo estoy aquí no lo habíamos conseguido, porque no es nada fácil". "Nos ha salido bien la apuesta de Paco López por jugar de tú a tú contra cualquier equipo", ha señalado el 'Comandante'.



Con molestias en el tobillo

El extremo madrileño ha valorado la entrada de Unai Bustinza que le ha obligado a retirarse con molestias en el tobillo. "Él dice que toca el balón, que yo eso no lo llego a ver, pero yo he notado un golpe fuerte. De hecho, me he tenido que retirar. Esperemos que se quede en nada", ha apuntado Morales, pensando ya en el partido del domingo ante el Barcelona, último de LaLiga en el Ciutat.