Cuarta renovación en el Levante: solo falta la firma

Con todo encarrilado desde hace días, Pedro López firmará inminentemente su renovación con el Levante UD después de que su representante estuviera ayer lunes en el Ciutat atando los últimos flecos de su renovación. También el propio Pedro López se personó en las oficinas del club durante este martes para cerrar el acuerdo. Tanto la entidad como el agente del jugador se han dado cita para rubricar el contrato y hacerlo oficial en las próximas 48 horas.

El lateral, de 34 años, continuará como mínimo una campaña más vistiendo de granota tras un final de temporada en el que pese a la irrupción de Coke ha sido uno de los jugadores más importantes del equipo. A la espera precisamente de lo que ocurra con el vallecano, el club tendrá con contrato en vigor a tres laterales derechos: Pedro, Iván y Shaq.

Pedro era el único miembro de la plantilla que quedaba libre el 30 de junio, al margen del particular caso de Postigo, que renovó automáticamente su vinculación hasta 2019 por partidos disputados. El de Torrent ya prolongó su vinculación el pasado verano a través de esa misma fórmula, aunque esta vez no había ninguna cláusula que lo contemplase, igual que no la habrá ya la próxima temporada tampoco.