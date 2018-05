La inesperada revelación de Lukic sobre su futuro

El jugador lo hizo en un medio serbio

n El centrocampista serbio expone públicamente en una entrevista a Sportske Net el deseo de los de Orriols de contar nuevamente con sus servicios la próxima temporada, así como la respuesta que estos han recibido del club propietario de sus derechos. «El Levante quiere comprarme, pero el Torino no me deja ir; por el momento no sé lo que sucederá, todo estará más claro al final de la temporada», apunta Sasa, quien ha vivido una experiencia similar a la de Cabaco durante el año que ha estado a préstamo.

«He venido a jugar en un gran campeonato, tal vez el mejor del mundo, me he adaptado al fútbol, la vida y la gente en España. Estoy muy contento con todo y creo que venir aquí fue una decisión correcta», afirma el internacional sub-21 por su país, quien regresó a la titularidad y cuajó una sobresaliente actuación frente al Barça. Suya fue la asistencia en el segundo gol de Boateng, como lo había sucedido también con la del tanto del triunfo del ghanés ante el Málaga. Lukic ha jugado 17 duelos con el Levante.