Confirmado: Lerma, a Rusia

Jefferson Lerma jugará el próximo Mundial de Rusia con Colombia. El centrocampista del Levante, aunque la convocatoria definitiva aún no es oficial, tiene prácticamente ya la garantía de que estará entre los 23 elegidos. Concentrado en Milán con su selección a la espera del próximo amistoso ante Egipto, el granota no será uno de los dos descartes pendientes que tiene que hacer Pékerman.

Y es que todo apunta a que de los 25 jugadores que tiene ahora mismo a su disposición, el seleccionador va a dejarse a un central y a que el otro que no pasará el corte es Duván Zapata, curiosamente en la agenda granota el pasado verano y con problemas físicos que van a apartarlo de la cita mundialista. Lerma, recién renovado precisamente en vistas de esta gran cita, no se toca.

"Hasta que no lo vea no puedo cantar victoria", ha declarado aun así Lerma, consciente de todos modos de la oportunidad que se le presenta pese a no tener claro si su puesto estará en el centro del campo o de nuevo en el lateral derecho. "Estoy muy contento. Le he aportado un gran rendimiento a la Selección y el día que me den la oportunidad la aprovecharé al máximo", dijo.

El excentrocampista del Atlético Huila ya cumplió un sueño hace tres años. Ahora va a por otro.