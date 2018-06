Comunicado oficial: Pazzini no aguanta más y al final estalla

Giampaolo Pazzini ha respondido este martes con dureza a las declaraciones realizadas un día antes por Filippo Fusco, exdirector deportivo del Hellas Verona, en las que este último se mostraba "arrepentido de haberle cedido al Levante". "Ha encontrado menos espacio todavía que en el Hellas", justicaba Fusco, quien hablaba también de "bastantes problemas ambientales" provocados por "la situación" del delantero en el vestuario del club italiano. Este recién descendido a la Serie B, dejó a préstamo a Pazzini al conjunto granota en el pasado mercado invernal.

Según el citado dirigente, el punta internacional "puede rendir en Serie B pero ya no en Serie A". "Ya le advertimos en verano de que íbamos a cambiar el sistema de juego y que iba a tener menos protagonismo, por sus condiciones y porque los años pasan para todos", afirmó.

Ante estas afirmaciones, el delantero cedido en el Levante, quien regresará el 1 de julio a la disciplina del Hellas después de haber marcado un gol como granota, ha emitido el siguiente texto a través de sus redes sociales:

Escribir mis pensamientos no es algo que me guste, pero en estos meses que he seguido siempre con afecto al Hellas Verona a menudo me he encontrado con declaraciones en mi contra a las que, hasta hoy, no había dado respuesta.

Ayer, sin embargo, el exdirector del Verona Filippo Fusco, actualmente sin trabajo en el fútbol, excedió el límite de mi paciencia. Quiero aclarar algunos puntos importantes en respuesta a sus declaraciones: Primero quiero decir que me siento muy bien física y mentalmente, listo para volver a darlo todo con gran energía en el campo. En cuanto a goles, en mi carrera he logrado casi 200; y a pesar de sus decisiones, sigue siendo el máximo goleador del Hellas Verona 2017/2018.

Siempre he demostrado seriedad, compromiso y profesionalidad, a pesar de que, después de un año caracterizado por mis 23 goles y un compromiso máximo, me encontré con un comportamiento cuestionable. Estoy acostumbrado a regirme por valores, de los cuales el Sr. Fusco evidentemente no conoce el significado de "sinceridad" y "respeto". Los que siempre he mostrado hacia Hellas Verona y sus admiradores.

Deseo al señor Fusco que encuentre algo de serenidad en este su verano aparentemente libre de trabajo, pero marcado por un doble descenso (del primavera y el primer equipo,) y la esperanza de que, con la mayor tranquilidad, pueda empezar a hablar de otras cosas y deje de mencionarme a mí.

Siempre Forza Hellas