Reunión para fichar a Borja Mayoral

El orden de prioridades del Levante para reforzar la delantera quedó meridianamente claro el pasado viernes. Ese día, en Madrid, Tito se reunió con el representante del '9' deseado: Borja Mayoral. El contacto con Alejandro Camaño tuvo lugar en el conocido NH Collection Eurobuilding, y sirvió para que el director deportivo transmitiera al agente de nuevo su interés.

Ya el pasado verano e incluso en el mercado invernal, los granotas intentaron lograr la incorporación del internacional sub-21. Entonces fue sin éxito, algo que en el club intentarán que no se repita. La apuesta por el punta merengue va muy en serio, ya sea vía préstamo e incluso traspaso. Este último, sin duda, supondría un salto histórico de calidad; habría que duplicar y hasta triplicar las cifras pagadas en su momento por Cuero y Boateng, con la edad, el potencial y la evidente posibilidad de una plusvalía futura de Borja como respaldo.



Muchos clubes y tiempo de espera

Se ha hablado mucho en los últimos días del Betis, pero detrás del madridista hay muchos clubes. Tanto de LaLiga Santander como de las otras grandes europeas. Ese será uno de los grandes escollos a superar por los granotas para lograr su propósito. El otro, para nada menor, es el compás de espera que se ha impuesto en la plantilla merengue por la falta de entrenador.

Hasta que Zinedine Zidane no tenga un sustituto, tanto Mayoral como otros muchos jugadores no sabran si entran o no en los planes para la próxima campaña. Fue el galo quien frenó la salida del internacional sub-21 tanto en agosto como en enero, argumentando al respecto en público que «un año de rodaje en el Madrid vale por 10».



Tres años más de contrato

Borja podría comenzar la pretemporada en la capital para intentar ganarse otra vez un sitio en la plantilla. Con 21 años y tres de contrato por delante, Borja no renuncia a triunfar en el club en cuyas categorías inferiores se formase, y al que regresó en 2017 tras su cesión en el Wolfsburgo alemán, aunque también es consciente de la necesidad de gozar de continuidad.

Con Benzemá y Cristiano por delante, Mayoral no ha tenido excesivas oportunidades en su primera temporada completa en el Madrid. En total han sido 927 minutos disputados, repartidos en 24 apariciones oficiales (con nueve titularidades y seis encuentros completos). Ha marcado siete goles, tres de ellos en LaLiga Santander y uno en Champions; a los que habría que sumar otros tantos en siete compromisos con la Rojita en la 17/18.



Cuatro títulos y máximo goleador de la Youth League

El principal escaparate del delantero durante los últimos meses ha sido la Copa del Rey. En su rol secundario, eso sí, ha ampliado su palmarés con cuatro títulos a las órdenes de Zidane: Champions, Supercopa de España, Supercopa de Europa y Mundialito de Clubes. Por su condición de máximo goleador histórico de la UEFA Youth League, con 15 tantos repartidos en dos ediciones del torneo, en el Madrid y su entorno siempre han confiado en él como el primer '9' de la casa que cogerá el testigo de Raúl.