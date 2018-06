Los bombazos del Levante: Fichajes del Valencia y del campeón de liga

En pleno mercado de fichajes, el Levante no sólo se mueve pensando en LaLiga Santander. Y es que el club ha puesto en marcha un ambicioso proyecto para que su histórica sección de fútbol femenino reverdezca laureles en la Liga Iberdrola. Con este objetivo, y tras la fallida reconstrucción del verano pasado, los planes pasan por tirar de talonario para hacer un equipazo.

Aún no ha habido ningún anuncio oficial de entradas o renovaciones, entre ellas las del entrenador Kino García (Ángel Villacampa no sigue en el Atlético tras conquistar las dos últimas Ligas) o si Charlyn Corral al final continuará luciendo el '10', pero sí once salidas. Sólo la portuguesa Jéssica Silva sigue de las que fueron nuevas este último año.



Cambios en todas las líneas

El paso al frente supondrá un desembolso fuerte y en todas las líneas. Entre los nombres que apuntan al equipo campeón que se está cocinando sobresalen los de Ivana Andrés, el regreso a casa de Ruth, la llegada de otra jugadora con pasado en el Valencia como es Claudia Zornoza tras su corto periplo en la Real Sociedad, la de la internacional colchonera Marta Corredera, campeona de Liga y subcampeona de Copa, o la joven talento Ona Batlle, del Madrid CFF. Las tres primeras ya se han despedido de sus clubes.

Para la portería, la rumana Andrea Paraluta es la primera opción sobre la mesa. Pamela Tajonar también gustaba, pero su futuro está en el Barça por detrás de la exgranota Sandra Paños, que ha renovado hasta 2021 con el campeón de Copa.



Charlyn, la clave

El gran golpe sería que Charlyn Corral siguiera una temporada más liderando al equipo. Ahora tiene concentración con la absoluta de México hasta el día 12 y cuando vuelva se conocerá el desenlace del culebrón. Ese es el secreto mejor guardado. El esfuerzo granota está siendo enorme, pero también las propuestas que tiene sobre la mesa, por ejemplo, de Ligas extranjeras que le garantizarían de inmediato cumplir su sueño de disputar la Liga de Campeones. Su nombre también aparece en la agenda del Atlético, quien trasladó una propuesta a la gallega Mari Paz, blindada hasta 2020 por el Valencia.



El fichaje estrella

Sin embargo, el auténtico campanazo sería el fichaje de Sonia Bermúdez. Y eso que tiene contrato con el Atlético hasta 2019, por lo que tocaría pagar su cláusula. Sonia ha ganado nueve de los últimos 10 títulos de Liga con tres equipos diferentes: tres con el Rayo, cuatro con el Barcelona y dos con el Atlético de Madrid. Lleva 11 temporadas seguidas logrando al menos un título.

Es de las pocas estrellas del fútbol femenino que no ha sucumbido a la tentación de jugar el grueso de su carrera en ligas extranjeras que pagan mucho mejor. Solamente se marchó una temporada al Western New York Flash en 2014, donde firmaba tantos autógrafos como los chicos.



La proyección de Eva Navarro

Sonia aportaría muchos kilates de experiencia y goles, mientras que la juventud y la proyección incalculable tienen un nombre propio: Eva Navarro. La artífice del reciente Europeo Sub-17 y también campeona de España Sub-18 con la valenciana dará el salto a la Liga Iberdrola y el Levante está muy bien colocado en una carrera con muchos competidores.

Es la joya del mercado, imposible de retener para el Sporting Plaza Argel y en un despegue que cuidar con mimo. En Orriols se encontraría con una plantilla que va a estar plagada de muchas estrellas con la exigencia de pelear por todo junto a Atlético de Madrid y Barcelona, sin dejar de lado a VCF Femenino, Athletic o a un Granadilla que también promete dar mucha guerra.