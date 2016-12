"Era fan de Valentino hasta el año pasado por lo de Márquez"

Ana, la aficionada al motociclismo de El Puerto Santa María que el sábado fue agredida por Rossi en el paddock del circuito de Cheste, cuenta en SUPER cómo vivió lo sucedido y habla del perdón de Valentino y de las consecuencias que está sufriendo con insultos en la redes sociales. Mientras, medita si presentar o no denuncia contra el piloto italiano.

Ha sido una de las protagonistas del fin de semana por su incidente con Rossi. ¿Sigue pensando en presentar una denuncia?

Estoy pensando lo de denunciar aún, tengo que asesorarme porque a ver si denuncio y no sirve para nada. Pero la decisión me la voy a reservar para no tener represalias de los seguidores de Rossi.

¿Entonces no se ha puesto en contacto con abogados?

No, de momento no.

¿Qué tiene exactamente después de la patada?

Es insignificante, la verdad, no le doy tanta importancia al moratón porque es pequeñito y es una cosa insignificante. A mí lo que me fastidia es la humillación que sentí allí tratándome como cualquier cosa. Porque una patada a una persona no se le da así como así. A lo mejor es culpa mía en parte por estar allí, pero tampoco estaba en medio, simplemente estaba haciendo una foto, dio la casualidad que pasaba y si le molestaba podía tocar el claxon para que la gente se apartara y no con esos malos modales pegar una patada a las personas, digo yo... y un codazo también. Yo en principio, el día que pasaron los hechos, pensé que había sido con la rueda de la moto y dije, pues un error lo tiene cualquiera y me habrá atropellado sin querer y no le eché cuentas, pero al día siguiente, cuando mi amiga me mandó el vídeo dije: bueno, ¡es que me quedé alucinando!. Pero el vídeo lo grabó un señor que no conozco de nada y los subió a Facebook. Le he mandado un mensaje agradeciéndole el vídeo pero no me ha contestado.

¿Fue el sábado por la tarde?

Sí, ya habían terminado los entrenamientos, así que no sé qué prisa llevaría Valentino en esos momentos. Igual llegaría tarde a la rueda de prensa porque creo que iba con el jefe de prensa. Sería a las 17:00 o por ahí.

¿Se estaba haciendo el selfi porque lo vio venir o solo se estaba haciendo una foto en el paddock?

No, simplemente me estaba haciendo una foto con los amigos allí, con los que estábamos. Mi sobritambién estaba y se apartó, menos mal. Es un menor y menos mal que me dio a mi sola, pero ¿qué le vamos a hacer?

¿Era la primera vez que iba a Cheste o a un Gran Premio?

No, no, no, que va, yo voy todos los años. Y a Jerez también. Soy de El Puerto de Santa María pero he venido porque tengo a mi hermana aquí, en Valencia y a pasar unos días también con ella, pero ya estoy de vuelta a casa.

¿Imagino que no habrá vivido ningún incidente similar a este, no?

Yo antes era fan de Valentino pero desde el año pasado cuando le hizo eso a Márquez me cayó mal y ahora con esto que me ha pasado ya, punto y final porque me parece lamentable que un piloto excepcional como es Valentino con una carrera impecable que tiene, haga estas cosas.

¿Ha recibido insultos en las redes sociales?

Mensajes muy feos, de mal gusto, de aficionados de Rossi, pero los he bloqueado y los he ignorado porque no quiero problemas, jaleos ni que haya represalias.

¿Vio las imágenes de la rueda de prensa en la que Rossi pide perdón?

Sí, pero hace como una burla porque dice algo así como: bueno, que me denuncien, que me detengan, algo así creo que dice.

¿No le vale entonces ese perdón?

Pues la verdad es que no porque las disculpas se piden en el momento, no después. Además, él se ha visto pillado, no tenía más remedio que pedir disculpas por la presión mediática que ha tenido porque estaba por todos los lados el vídeo. Yo creo que ha tenido más éxito el vídeo que la carrera en sí, que es más importante. También quiero decir que estoy muy agradecida a la prensa y a toda la gente que me ha apoyado porque han sido muchísimas personas y muchos usuarios en Twitter y Facebook defendiéndome, menos alguno que otro.