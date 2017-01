Dalla Porta gana el Mundial junior 'en llamas'

El italiano Lorenzo Dalla Porta (Husqvarna) se ha proclamado campeón del Mundo júnior de Moto3 tras las dos carreras que han cerrado el FIM CEV Repsol ante cerca de 15.000 espectadores en el Circuit Ricardo Tormo en Cheste.

El italiano se jugaba el título con el gaditano Marcos Ramírez (KTM), que ha ganado la primera carrera del día y termina segundo en la general, en la que el madrileño Raúl Fernández (Husqvarna) ha acabado tercero tras conseguir su primer victoria de la temporada en la última manga.

La primera carrera de Moto3 ha sido muy accidentada, ya que Lorenzo Dalla Porta ha visto cómo en plena parrilla de salida su moto se incendiaba, si bien la Husqvarna del italiano no ha sufrido grandes daños y finalmente ha podido salir a la carrera desde el pit lane. Y todo con el recuerdo de otro grave incendio con explosión en la carrera de Moto2 en el circuito de Motorland.

En las primeras vueltas las caídas se han ido sucediendo con Dennis Foffia, Jeremy Alcoba y el propio Dalla Porta se han ido al suelo, el italiano ha vuelto a la pista y ha logrado puntuar en la 13ª posición. Por delante, Marcos Ramírez marcaba el ritmo en pugna con Raúl Fernández y el checo Karel Hanika (KTM), que finalmente lo han acompañado en el podio.

La segunda prueba se presentaba como un mano a mano por el título entre Ramírez y Dalla Porta con ocho puntos de ventaja para el andaluz, pero a falta de siete vueltas para el final Marcos Ramírez ha perdido el control de su KTM en la primera curva del Circuit y se ha ido al suelo y con él y su moto sus expectativas de proclamarse campeón.

Pese a que el piloto de Conil de la Frontera ha vuelto a la pista y ha remontado hasta la 13ª plaza, su esfuerzo no ha sido suficiente y Dalla Porta se ha conformado con la segunda plaza para proclamarse campeón del mundo júnior de Moto3. "No lo esperaba, el domingo ha empezado de la peor manera posible con fuego en mi moto, he tenido muy mala suerte en las últimas carreras pero al final somos campeones del mundo" ha indicado Lorenzo Dalla Porta, que el próximo año correrá el mundial de Moto3 en el Aspar Team.

"Ha sido realmente difícil, he conseguido tener un buen ritmo y al final soy el campeón que es lo que más nos interesaba y lo más importante", ha añadido el italiano. En Moto2 el japonés Tetsuta Nagashima (Kalex) ha sido el vencedor en una carrera en grupo en la que ha superado al brasileño formado en la Cuna de Campeones Eric Granado (Kalex) y al catalán Ricky Cardús (Transfiormers).

El ya proclamado campeón de Europa, el sudafricano Steven Odendaal (Kalex) ha sufrido una caída en la última curva del trazado de Cheste cuando luchaba por el liderato con Nagashima. La última cita de Superbike ha sido un monólogo del chileno Maximilian Scheib (BMW), que ha logrado su tercera victoria del año por delante del campeón Carmelo Morales (Yamaha) y del francés Christophe Ponsson (Yamaha)