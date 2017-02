Jorge Navarro dice adiós a la temporada por lesión

El japonés Takaaki Nakagami y el italiano Enea Bastianini han sido los más rápidos de la primera de las dos jornadas de entrenamientos programadas por la mayor parte de los equipos del Mundial de Moto2 y Moto3 en el Circuit Ricardo Tormo.

Jorge Navarro sólo ha podido completar cuatro giros a los mandos de la Kalex de Moto2 del equipo Gresini, con la que debutó en Jerez hace una semana. El piloto de la Pobla de Vallbona arrastra una lesión desde mediada la temporada en su hombre derecho .

"Se me ha salido el hombro en la frenada de la curva Bernat Martínez, y por eso me he salido recto en esa curva, esa una pena porque este martesya no podré rodar porque el hombro hay que operarlo cuanto antes porque después de tantas veces se me sale del sitio con sólo mirarlo".

"Es una lástima porque las sensaciones aquí eran buenas y justo cuando empezaba a tirar no he podido continuar", ha señalado el piloto que cierra así la temporada. Navarro ha visitado el centro médico del Circuit y ha sido revisado en el Hospital 9 de Octubre donde le han colocado el hombro en el sitio.

Un total de 19 pilotos de la categoría intermedia han salido este lunes a la pista en los últimos entrenamientos antes de las vacaciones invernales para la mayor parte de los equipos.

Nakagami ha sido el mejor del día con una mejor vuelta de 1.34.76, sólo 30 milésimas mejor que el español Xavi Vierge. El mejor debutante ha sido Francesco Bagnaia, que da el salto desde las Moto3 y se ha quedado a menos de tres décimas del japonés.

Enea Bastianini ha sido el más rápido de los pilotos de Moto3 con la Honda del Team Estrella Galicia 0,0. El italiano ha completado un total de 81 vueltas al trazado de Cheste con un mejor registro de 1:39.762 a media décima de Bastianini se ha quedado el joven piloto de KTM Bo Benseyder, justo por delante de su nuevo compañero de equipo Niccolo Antonelli.

El mejor español ha sido el valenciano Arón Canet a cuatro décimas del mejor. Canet cerrará este martes su primera temporada en la categoría de Moto3, de la que han participado 20 pilotos en el entrenamiento.

Por lo demás la jornada ha transcurrido sin incidentes de consideración con caídas sin consecuencias de Brad Binder, Tetsuta Nagashima y Sandro Cortese en Moto2 y de Lorenzo Dalla Porta, Jorge Martín, Niccolo Antonelli Marco Bezzecchi, Romano Fenati y Kaito Toba.

Los entrenamientos continuarán este martes desde las 10 y hasta las 17 horas con los mismos protagonistas sobre el asfalto del Circuit Ricardo Tormo.