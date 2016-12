Valentino Rossi: "Hubiera preferido a un compañero como Pedrosa, más viejo"

Valentino Rossi mira ya a la próxima temporada y aunque sabe que no tendrá a Jorge Lorenzo al otro lado del box de Yamaha, deja claro que no le relaja ni mucho menos saber que Maverick Viñales será su sustituto.

Así, en declaraciones a la emisora italiana 'Radio Deejay', asegura que "esperaba que con Viñales el problema fuera menor, pero después del primer test en Cheste me di cuenta de que Maverick me dará los mismos problemas que Lorenzo. Como mínimo será igual, pero más simpático". De hecho, no escondió que "hubiera preferido un compañero como Pedrosa, más viejo".

Respecto a su relación actual con Lorenzo, se limitó a señalar que "con Jorge nuestra relación estaba arruinada a finales de 2015 porque tuvimos una lucha muy fuerte, desde entonces la relación no ha seguido. Pero tras la última carrera, él vino y me dio un abrazo, me dijo que siempre me ha respetado y fue un momento bonito".

También tuvo palabras para su gran rival, Marc Márquez. "Por suerte, Márquez no es mi compañero. Creo que al final del pasado campeonato demostró muchas cosas. Entre nosotros no habrá nada nunca más, solo una relación de respeto, pero como piloto es rapidísimo, nunca se rinde. Va un poco demasiado rápido". Atrás queda ya la polémica entre ambos por el incidente de Sepang en 2015.