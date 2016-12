Iker Lecuona: «Me decían que estaba loco por llevar una Moto2 con solo 15 años»

Acaba un año en el que ha debutado en el Mundial con solo 16 años. ¿Se puede decir que ha sido el mejor año de su vida?

Sí, la verdad es que sí, todo empieza cuando eres pequeño y te gustan las motos, tu padre te compra una y dices, vamos a divertirnos, pero después llega un momento en el que dices, vamos a ir un poco más, vamos a ponernos un poco más serios, vamos a ir a alguna competición y la verdad es que cuando llegas a un punto en el que estás en un FIM CEV con 15 años, en Moto2 y siendo el más joven de la categoría, haciéndolo muy bien, es un sueño. Coger una Moto2 ya es un sueño, pero subir al Mundial aún lo es más porque nunca esperas, con 16 años, estar en el Mundial y en Moto2, siendo el piloto más joven en debutar. Además acabé el 19º en Silverstone, iba 13º o 14º en Misano antes de caerme. La experiencia ha sido muy buena y estamos muy contentos tanto mi familia como mi entrenador. Es un sueño logrado y ahora hay que seguir trabajando y preparándonos para el año que viene.

¿No tiene la sensación de que le está yendo todo demasiado rápido?

Hay momentos en los que sí. No es normal con 16 años estar en Moto2 ni hacer lo que hice tan de golpe sin tener experiencia, con solo un año en Moto2 y en circuito grande. Tengo la sensación de que voy muy rápido pero tampoco lo pienso mucho porque lo único que quiero es trabajar bien para que me vaya bien en el futuro.

Influye su envergadura, pero ¿entiende que haya gente que dude sobre la conveniencia de pasar a Moto2 sin pasar por Moto3?

Yo con 13 años me subí a una Moto3 y ya me tuvieron que hacer un colín más largo para mí. Hice tres carreras solo y no podía porque era muy grande. Soy ancho y decidieron subirme a Moto2. Me va mejor, tengo cuerpo para llevarla y además, mi estilo de pilotar no es para Moto3, sino para Moto2. Yo fui campeón de España de Supermotard cruzando la moto y haciendo cualquier barbaridad y la Moto2 es lo más semejante que había. No nos está yendo nada mal, aunque al principio me decían que estaba loco por llevar una Moto2 con 15 años, mira donde estamos. De todas formas, quiero estar con los pies en el suelo y a ver qué pasa.

Se puede fijar en otros pilotos altos como Loris Baz o el propio Valentino Rossi. ¿Les sirven de referencia?

Sí porque Rossi siempre ha sido muy finito pero muy alto, Loris Baz parece que lleve una minimoto, pero al final pienso, si ellos han llegado, por qué no voy a llegar yo que además soy algo más bajito.

¿Le sorprende que el equipo le haya puesto sobre la mesa un contrato de tres años sin esperar a ver cómo va el primero?

Sí, pero es como quitarte un peso de encima porque si me firman un año para ver cómo voy, piensas, si la fastidio, ya no me van a renovar. Pero en cambio, cuando ya son tres años, piensas que el equipo lo tiene muy claro. El primer año es para aprender circuitos y conocer bien la moto. Aunque quede último, no tengo presión. Pero a partir del segundo, es cuando quieren empezar a trabajar para estar delante, en los puntos en cada carrera, en el top ten e ir evolucionando. Pero sí, me da mucha tranquilidad.

Arón Canet ha competido todo el Mundial y después llegó su debut y el de Vicente Pérez. Tres valencianos han debutado en el Mundial en 2016. ¿El futuro del motociclismo valenciano está asegurado?

Sí, hemos subido tres nuevos y dos que seguimos, mientras el otro conseguirá alguna invitación seguro. Pero también ha sido un buen año para los jóvenes pilotos españoles, porque subió Raúl Fernández en Cheste, Albert Arenas...

¿Quién ha sido o es su gran referente en el motociclismo?

A mi siempre, desde pequeño, me ha gustado Rossi, yo he sido muy muy Rossista, es decir, nadie podía tocarlo estando yo, pero ahora me sigue gustando Rossi pero no es para tanto. Cuando hace cosas mal lo admito, antes no lo hacía. Pero me quedo con algunas cosas de cada gran piloto: la agresividad de Márquez, la finura de Lorenzo, el estilo de Maverick, aunque es verdad que de Rossi me gusta todo. Cojo de aquí y de allá, pero al final soy de Rossi y siempre seré de Rossi.

Aún tiene 16 años y va a hacer su primer Mundial completo, pero con lo rápido que le ha ido todo, imagino que su sueño está en verse pronto en MotoGP, ¿no?

Sí, es muy pronto, pero es como todo. Hay unas expectativas que pone el equipo y piensas que puedes estar cuatro o cinco años en Moto2 si todo va bien para subir después a MotoGP. Pero a lo mejor dentro de dos años me dice el equipo que no hacemos el tercer año. Mi sueño más próximo es ser campeón de Moto2, subir a MotoGP y en dos años más ser campeón de MotoGP, pero todo tiene que ir a su tiempo porque al final, si nos saltamos pasos, vamos hacia atrás.

¿Qué planes tiene para estas vacaciones?

Yo sigo entrenando, no para de trabajar, estaré en el norte viendo a la familia, pero allí tenemos piscina y donde entrenar. Aunque sean vacaciones no voy a parar, aunque sea sin moto. Hay que estar físicamente perfecto porque durante la temporada no hay tanto tiempo.

¿Ha tenido que explicar muchas veces lo de ser valenciano con un nombre como Iker y un apellido como Lecuona?

Sí porque toda mi familia es del norte menos mi hermano y yo que somos valencianos. Hay mucha gente que me lo sigue preguntando.