«En 2016 he vivido mis mejores momentos pero también los peores»

¿Cómo va la recuperación de su paso por el quirófano?

La semana pasada estuve en Barcelona, en la revisión. La pierna ya está perfecta después de la última operación en la que me sacaron parte de los tornillos que llevaba sujetándome la tibia. Ya me encuentro mucho mejor y en cuanto al hombro, el doctor Mir me dijo que va todo muy bien, hicimos las pruebas y salieron bien pero hace falta más tiempo. Esta operación requiere de una recuperación de dos a tres meses, me han puesto dos tornillos sujetándome el hombro, haciendo tope para que no se vuelva a luxar. Tengo que dejar que se consolide y Espero poder subir en moto a final de enero o principios de febrero.

Al margen de no poder subir en moto de momento, ¿puede hacer trabajo físico en el gimnasio o debe estar en reposo absoluto?

Por el momento no porque al ser tan reciente la operación no me han permitido hacer nada, pero ya está todo a punto. Una vez pueda empezar a entrenar, ya lo tengo todo organizado, el plan de pretemporada para que con el poco tiempo que tendré, intentar llegar lo mejor posible.

Nuevo equipo, nueva categoría y nueva moto. ¿Qué primeras sensaciones tiene para 2017?

La verdad es que muy buenas, me acogieron muy bien en el equipo, es positivo conectar bien con todos los miembros de tu equipo. Las sensaciones con la moto también fueron buenas, aunque me di cuenta de algunos aspectos de la moto en los que deberé trabajar para adaptarme lo antes posible a la Moto2 y al no tener tiempo en invierno, intentaré hacerlo desde el primer test para llegar a Catar adaptado. La moto es bastante diferente a Moto3 en cuanto a las inercias, los pesos... La potencia también se siente un poco más, pero creo que puedo adaptarme bien a la categoría.

¿A qué se puede aspirar en un primer año en Moto2?

Todo depende de lo rápida que sea la adaptación, cuando un piloto va rápido con una Moto3, normalmente también va rápido con una Moto2. Creo que mi etapa en Moto3 la quemé con buena nota, en Moto2 ha habido pilotos que han tardado más o menos. Rins, por ejemplo, se adaptó mejor que Álex Márquez. Espero que mi adaptación sea rápida para poder estar en los puestos de cabeza, pero sin prisa y haciendo las cosas bien, todo puede llegar.

¿Cómo valora su año después de lograr sus primeras victorias en el Mundial?

Creo que este año ha sido una de mis temporadas más completas. Los mejores momentos de mi vida han sido esta temporada pero los peores también. Ha habido momentos en los que empiezas a sentir la presión. Ha habido de todo, pero de todo se aprende, ha sido una temporada en la que me he formado mucho como piloto. El mejor momento fue en Montmeló cuando logré mi primera victoria y la semana siguiente fue el peor cuando me rompí tibia y peroné. Ha habido carreras sin suerte, con incidentes con otros pilotos que me han hecho irme al suelo. Gestionar todo esto y acabar tercero es positivo, aunque todos queremos más y el objetivo era luchar poe el Mundial. Pero lo de la pierna y que Binder ha estado intratable este año lo han hecho imposible. Las últimas carreras tampoco se nos dieron muy bien y yo no estuve a mi mejor nivel al estar tocado del hombro. Tampoco tuve suerte porque de las últimas cuatro carreras, en dos me tiraron.

¿Tiene la sensación de liderar una nueva hornada de pilotos valencianos en el Mundial con el debut de otros tres valencianos en 2016?

La cantera nunca para, siempre van saliendo buenos pilotos y esto es muy positivo para el motociclismo valenciano.

Coincidirá con el más joven de todos, Iker Lecuona, en Moto2. ¿Le extraña que esté en el Mundial y en esta categoría con solo 16 años?

No porque Lecuona, por su envergadura, lo habría tenido complicado o casi imposible en Moto3. Cuando todo está tan apretado, si pesas diez kilos más, no tienes muchas posibilidades de demostrar tu potencial. Con la Moto2 lo puede hacer bien porque ya lleva más de un año de experiencia. Quizá el paso lógico habría sido esperar un año más en el FIM CEV. Lo conozco mucho y sé que prefería hacer eso, pero desde el equipo quisieron darle la oportunidad de ir al Mundial y si se lo toma con calma puede aprender muchas cosas y hacerlo bien.

¿Le ha roto su lesión algún plan para estas vacaciones?

No, al contrario, porque ahora tengo más tiempo para hacer cosas. Desde el día 1 hasta el 22 no voy a poder hacer nada. Cuando empiece la pretemporada va a ser duro porque voy a tener que hacer en un solo mes lo que se trabaja en tres y tendré que aplicarme al máximo, pero tengo ganas de empezar ya.

