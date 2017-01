Valentino Rossi: "Marc Márquez se esconde"

Valentino Rossi no se fía de Marc Márquez y de sus discretos resultados en los primeros test oficiales de MotoGP en Sepang. De hecho, tiene claro que no tendría demasiados problemas en marcar el mejor tiempo si se lo propone, aunque cree que prefiere esconder de momento sus cartas.

"Lorenzo ya ha ido bien y creo que estará listo para intentar ganar ya en Catar. Para hablar de Honda y Márquez hay que esperar como mínimo al miércoles a las 18:00. Para mí, se esconde. No me sorprendería que monte gomas nuevas y nos meta medio segundo a todos. En cuanto a nosotros, la moto va bien y me siento en forma", señaló

Sobre sus primeras sensaciones con Yamaha, añadió que "en Valencia iba mal y también en el primer test, en noviembre, en Sepang. Luego entendimos lo que necesitábamos. El hecho es que esperábamos tener ya la moto nueva en España y sólo estaba a medias. Fue una especie de equívoco. Estamos yendo bien, pero no sólo yo, también Folger, Zarco y Maverick".