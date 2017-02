Polémica: Comienza la guerra 'Viñales Vs Márquez'

Valentino Rossi estará presente en la mayoría de polémicas que rodean a MotoGP, pero por el momento podrá disfrutar desde la barrera de cómo Maverick Viñales rivaliza, tanto en pista como en los micrófonos, con su archienemigo Marc Márquez. Durante el primer long run ha habido el primer juego psicológico que han podido captar las cámaras cuando Marc Márquez se ha colocado a su rueda para estudiarlo, algo que suele enfurecer a todos los pilotos ya que obliga a cortar para no dar pistas. Maverick ha contado que "sabia que en el simulacro tenía a Marc detrás, me lo marcaban todo el rato, pero no quería parar. El próximo día al acabar un long run me tocará a mi molestarle un poco"

"No lo he entendido porque estás haciendo el long run y no puedes apretar porque no voy a dar rueda tanto si es Marc o Valentino, los pilotos rápidos. Es difícil seguir apretando sabiendo que los tienes detrás y te puede estudiar y he tenido que abortarlo, una lástima", afirmó el piloto de Yamaha.