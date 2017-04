Espeluznante relato de Xavi Forés tras verse envuelto en llamas

El de Llombai (1985), único valenciano en el Mundial de Superbike, regresó este lunes de Aragón, donde el sábado conoció el infierno de ir montado en la bola de fuego en que se convirtió su moto. Pese a las importantes quemaduras que sufrió, brilló en carrera el domingo con una gran remontada. Y en los entrenos de ayer, fue sexto por la mañana y décimo al final del día.

-Vaya susto, y aun con todo, sexto en la segunda carrera y ayer décimo en los test tras 48 vueltas más...

-Sí, no me había visto en una situación así nunca. Fue complicado de asimilar, porque no me podía tirar, ya que iba a 200 km/h en cuarta. La verdad es que para lo que podía haber sido, tuve bastante suerte.

-¿Cómo empezó todo, fue como resultado de la caída en carrera?

-No fue por la caída, no tuvo nada que ver. Se agujereó el escape por un punto de soldadura y empecé a notar que algo me quemaba por la pierna derecha y vi el fuego. Al cortar gas ardió la moto entera, y tuve que intentar frenar con el brazo derecho solo para poderme tirar de la moto, por lo que todo ese antebrazo me lo quemé todo.

-¿Qué le pasa por la cabeza en ese momento y a esa velocidad?

-Intenté tener un poco de sangre fría porque tenía que frenar con el brazo que me estaba quemando, porque si no no podía bajar de la moto. Al final empecé a gritar porque ya llevaba un poco de rato quemámdome el brazo, como se ve, y salí corriendo a la otra parte del guardarrail para revolcarme porque el mono quemaba muchísimo.

-Al final los médicos le trataron las quemaduras y le autorizaron a correr el domingo y a rodar ayer. ¿Cómo las lleva con todo ese tute?

-Tengo todo lo que es la barbilla y el cuello, que ahora están un poco mejor, pero la más complicada es la del brazo, que hay unas ampollas bastante importantes, de segundo y tercer grado, y me las tienen que ir pinchando para que vayan drenando.

-¿No había vivido nunca nada así, pese a su veteranía?

-Nunca me había visto en una de estas, jamás, de hecho recuerdo la de Barberá en MotoGP en 2014 que fue en el mismo sitio, solo que él a la salida de la curva y se pudo tirar rápido de la moto. Yo no pude. Me llamó enseguida por teléfono y lo hablamos. Son cosas que no suelen suceder pero siempre están ahí. Y no sabes como reaccionar porque es algo raro. Por fortuna, el mono Dainese y el casco Nolan que llevaba evitaron males mayores.

-¿Puede ser esto un punto de inflexión para reforzar la protección ignífuga?

-No. Para nosotros es complicado, porque el ignífugo da mucho calor, y sudamos más que en un coche, con más movimientos encima de la moto. En carreras como Catar, Tailandia y Malasia es imposible llevarlo. Yo lo he probado en la carrera de coches que hice el año pasado, y ya dentro del coche te agobia bastante, suelta mucho calor, es una lana muy gorda y en la moto sería complicado llevarlo, porque ya de por sí refrigeramos poco.

-¿Cree que la Comisión de Seguridad que dirige Loris Capirossi estudiará mejorar la protección?

-A lo mejor a raíz de esto miran algo, pero el mío no es el primer caso. Recuerdo a Colin Edwards y Noriyuki Haga. Siempre intentas que no pase, pero siempre está la posibilidad, y ahora me tocó a mí.

-¿Corrió con la misma moto?

-La moto se rehizo entera, los mecánicos acabaron a las 2 y pico de la noche de trabajar.

-Aún así, buena remontada. Undécimo en parrilla, decimotercero en la primera vuelta, y sexto al final.

-Al principio me costó un poco, salí bastante mal y me vi envuelto en un grupo bastante grande. Se iban molestando y no tenía vía libre para mi ritmo, hasta que pude ir adelantando poco a poco y escaparme. Una lástima porque si hubiese podido salir más adelante quizá hubiera estado peleando por el cuarto puesto con Sykes, porque los estaba cogiendo e iba más a su ritmo.

-¿Cómo soportó el dolor?

-A base de paracetamol para que me cubra un poco más. Y llevo el cuello y el brazo vendados pero no tengo mucho dolor dentro de lo que cabe.

-Ahora a descansar hasta Assen.

-Hasta Assen tengo tres semanas, aunque tengo previsto correr la vuelta a Ibiza de BTT (bici de montaña) y cositas para entrenar, pero nada de competición, así que intentaré recuperar lo máximo posible. Me han dicho que no me dé mucho el sol, con lo que a Ibiza iré con la barbilla con crema de protección solar muy alta, y el brazo con una manga larga y ya está.

-¿El objetivo sigue en el Top-5?

-Quitando de la mala suerte de este fin de semana estamos cumpliendo objetivos, siempre de los cinco o seis primeros, y el objetivo es ese, y sobre todo intentar estar cada vez más cerca de los equipos y motos oficiales. El error del sábado (la caída) fue un poco por intentar estar con ellos. Penalizaba muchísimo en velocidad punta en las rectas y tenía que frenar un poco más tarde para no perder contacto y al final me caí. Fue un error por mi parte pero para estar con ellos tienes que arriesgar y dar ese plus que ellos tienen siempre guardado.