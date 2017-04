Piden matrimonio a Álvaro Bautista... ¡en plena rueda de prensa!

El momento de la rueda de prensa oficial de los pilotos en el Gran Premio de Las Américas que se disputa este fin de semana lo protagonizó Álvaro Bautista. El piloto del Pull&Bear Aspar Team, que logró la mejor clasificación del equipo valenciano en MotoGP, cuarto en Argentina, recibió una pregunta muy especial.



A través de un periodista, Grace, la novia del piloto, le pidió que se casara con él. "Tengo una pregunta muy importante, Grace te pide que te cases con ella", dijo el reportero.





Well then!@19Bautista receives a VERY special question from his girlfriend Grace...



HE (already) SAID YES!???? pic.twitter.com/3xmwuniUs0