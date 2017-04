Arón Canet apunta a la 'pole' en Las Américas

Arón Canet ha finalizado la FP1 en el circuito de Las Américas en la primera plaza, rodando casi medio segundo por debajo de sus mejores tiempos del pasado año en este mismo escenario.

El de Corbera también ha dominado la FP2 desde sus primeros compases sin que sus rivales pudieran acercarse a su mejor tiempo, rebajando éste de nuevo para lograr una marca definitiva de 2 minutos 16 segundos y 750 milésimas.

"Este es uno de mis circuitos preferidos del calendario junto a Le Mans", confesó Canet, que dijo sentirse muy cómodo. "Desde el primer momento he rodado con confianza, he tirado solo y me han salido los tiempos; eso me ha hecho sentirme cómodo y poco a poco mejorar. El asfalto tenía buen agarre, pero si te salías de la trazada lo perdías, aunque de una manera progresiva y se podía controlar. Durante el segundo entrenamiento ha subido la temperatura respecto a la FP1, pero creo que durante la carrera no será tan alta".

De repetir esta actuación, podría apuntarse su su segunda 'pole' en un Mundial en el que ya conoce lo que es subir al podio, tras su tercer puesto en Australia en 2016.

A este siguió su primera 'pole' en casa, en el Ricardo Tormo, si bien el domingo tuvo que salir desde el 'pit-lane' al pararse su moto antes de la salida en plena parrilla.

Resultados

Pos. Piloto Moto Tiempo Dif. 1º

1 Arón CANET HONDA 2:16.750

2 Joan MIR HONDA 2:17.486 +0.736

3 Romano FENATI HONDA 2:17.632 +0.882

4 Jorge MARTÍN HONDA 2:17.671 +0.921

5 Juanfran GUEVARA KTM 2:17.778 +1.028

6 Gabriel RODRIGO KTM 2:18.054 +1.304

7 Andrea MIGNO KTM 2:18.074 +1.324

8 Enea BASTIANINI HONDA 2:18.144 +1.394

9 John MCPHEE HONDA 2:18.162 +1.412

10 Niccolò ANTONELLI KTM 2:18.384 +1.634