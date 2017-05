Rossi y Márquez ya bromean

El liderato le ha sentado especialmente bien a Valentino Rossi, que lo sintió como una "revancha" de Valencia, en 2015, cuando llegó líder y perdió el que iba a ser su décimo título mundial. Tan bien, que el italiano ya no se esconde y en la rueda de prensa no solo se sentó junto a Marc Márquez, vencedor en Austin, sino que ambos bromearon en varias ocasiones.

Atrás queda, y por lo visto muy olvidada, la patada de Malasia a Márquez que precipitó la sanción y que saliera último en aquella carrera de Cheste que le costó el Mundial. Y eso que tanto Márquez como Rossi han tenido algunos roces dialécticos en las últimas semanas. El italiano, eso sí, recuerda que es líder sin haber ganado una carrera, y que llega muy motivado a este tramo de la temporada.

"Aún no he ganado, pero siempre he terminado cerca de los primeros y he sido protagonista y cada vez me siento más a gusto con la moto, me estoy adaptando bien a ella", aseguró Rossi. "Estoy contento y es el momento más bonito del Mundial, en cuanto a los circuitos, ya que vienen mis preferidos, uno tras otro y Jerez siempre es fantástico, tiene algo especial y el año pasado ya fue un fin de semana casi perfecto: gané, fui el más rápido de entrenamientos e hice la vuelta más rápida, pero cada año es diferente y será difícil".

Al hablar del liderato del mundial, Valentino Rossi comentó que parecía que son "siempre competitivos, pero hay que evitar caídas ya que sólo han pasado las tres primeras carreras y me gustaría ir más rápido y ser más fuerte".

Marc Márquez reconoció que Jerez le va "muy a bien a la Yamaha, que ya de por sí es una moto muy compacta, una moto que tiene muy buena base y Rosssi, por alguna razón va bien, pero lo intentaremos ya que en 2014 gané y por qué no este año. No se puede descartar nada un jueves".

"Al final en Austin gané y fui rápido el fin de semana, pero no me encontraba ciento por ciento a gusto; por alguna razón no me encuentro a gusto pero voy rápido así que bienvenido sea este problema, pero al final hay muchos puntos en los que puedo mejorar y por eso es un fin de semana importante para ver cómo va la moto y sobre todo por el test que tenemos el lunes", explicó Márquez.

En cuanto a la victoria el pasado año en Jerez de Valentino Rossi y el liderato en la provisional del mundial, Marc Márquez comentó que "no nos pilló de sorpresa pues todo el fin de semana fue rápido y ahora no me pillaría por sorpresa porque llega líder del campeonato y esto quiere decir que tiene nivel".

"Tiene nivel para ser el mejor de entrenamientos y para hacer una buena carrera y ha dicho que es uno de sus circuitos favoritos, aquí siempre ha ido rápido, así que veremos, intentaremos estar a su nivel o mejor para intentar quedar delante de él, para intentar recortar puntos, pero si no puede ser como el año pasado se tiene que saber entender y acabar en el podio", señaló el líder del equipo Repsol Honda.