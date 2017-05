Arón Canet logra la victoria 100 del motociclismo valenciano

Cuarenta años después de la primera victoria de Ricardo Tormo en el Mundial, Arón Canet ha logrado la victoria número 100 para el motociclismo valenciano. Un hito para la historia que se resistía desde el Gran Premio de Aragón de 2016 –cuando Jorge Navarro logró el triunfo 99– y que sirve para que el de Corbera se estrene también en el Mundial después de haber subido a su primer podio el año pasado en su estreno en Moto3.

Canet suma así su nombre al del mencionado Ricardo Tormo y al de otras leyendas del motociclismo valenciano como Jorge Martínez Aspar, Champi Herreros, Héctor Barberá, Héctor Faubel, Sergio Gadea, Álex Debón, Nico Terol y el propio Jorge Navarro, con quien compartió equipo el año pasado en la menor de las categorías.

A Canet, además, la victoria en Jerez le sirve para escalar posiciones en la clasificación y para ponerse quinto, con 43 puntos y a solo 31 del líder, un Joan Mir que este domingo 7 de mayo de 2017 le acompañó en el podio como tercero, por detrás del italiano Romano Fenati.

El piloto de Estrella Galicia, tras la carrera que ganó en los últimos metros, destacó que «mi estrategia era intentar romper el grupo, pero fue imposible, porque cuando adelanté a Marcos Ramírez, Darryn Binder me tocó y perdí terreno. Después de esto decidí quedarme tercero o cuarto para en las últimas vueltas arriesgar y ver si podía hacer un buen resultado. Y al ver que Ramírez era cuarto y que tenía delante sólo a los otros dos pilotos sabía que podía frenar fuerte en esta curva, pero en toda la carrera no arriesgué al límite», explicó el vencedor.

De lo ocurrido en los últimos metros, añadió que «en la última vuelta en esa última curva frené más tarde que nunca y pude parar la moto perfectamente, salí de la curva bien, me levanté y durante toda la recta pensé que me iban a adelantar, se me hizo la recta más larga de la historia pero pudimos ganar y necesitamos continuar en esta línea».

Canet aseguró que la victoria llega gracias a «mucho trabajo a lo largo del año pasado y una buena estrategia en esta carrera» y recuerda lo ocurrido en el último Gran Premio de las Américas. «En Austin me pudieron las ganas, porque yo creo que Fenati hizo un buen trabajo intentando frenarme en la carrera, y lo consiguió al final pero con esto me quito una espina y lo que necesitamos ahora es poner los pies en el suelo y decir 'vale, ya soy uno de los pilotos que ha podido ganar en la categoría de Moto3, necesito seguir en esta línea». Además recalcó que «creo que esta victoria es el mejor regalo que le podía hacer a mi madre en un día como hoy».

El otro valenciano en la parrilla, Vicente Pérez, no tuvo suerte y se fue al suelo al inicio de la carrera en su segunda prueba mundialista.