Canet: "Lograr la victoria 100 valenciana es muy especial"

Arón Canet ya sabía lo que era un podio mundialista (tercero en Australia 2016) pero no lo que es ganar, algo que logró el pasado domingo en Jerez. Y ahora que sabe lo que se siente, no se conforma con una. «¿Que qué se siente? Resaca (ríe). Me he despertado con la sonrisa en la boca. Ya hemos conseguido la primera, y ahora toca seguir en esta línea», comenta a SUPER. El valenciano se quitó la espina de Austin, donde en la segunda manga picó el anzuelo de Romano Fenati y se fue al suelo arruinando un fin de semana de diez en todas las sesiones.

«En Austin aprendí una gran novatada de segundo año, lo asimilé y pude ponerlo en práctica en Jerez. Pero con Fenati no tenía ningún tipo de revancha ni rabia, ya que él hizo su trabajo en Las Américas», explica. «Simplemente tenía un poco de temor porque sabía que peleaba contra dos pilotos que frenaban muy tarde y no me veía capacitado. Pero en el momento que me lancé a por ellos pude parar la moto perfectamente y seguir la curva al cien por cien y lograr la victoria número 100 para el motociclismo valenciano, que es muy especial, me sirve para entrar en la historia». Y tanto, puesto que desde ahora y para siempre su nombre va unido al de campeones del mundo e ilustres como Jorge Martínez Aspar (37 triunfos), Ricardo Tormo (19), Nico Terol (16), Héctor Barberá (10), Héctor Faubel (8), Sergio Gadea (3), Champi Herreros (2), Álex Debón (2) y Jorge Navarro (2).

Curiosamente, las tres últimas, las dos de Jorge Navarro y la de él, en circuitos españoles (Montmeló, Motorland y Jerez). «Es casualidad. Pero Jorge Navarro me llamó enseguida y me dijo: ´Aronman, felicidades, te lo mereces´. Después del gran trato que teníamos el año pasado como compañeros de equipo, me encantó que me felicitara», añade el de Corbera, donde espera poder brindar el triunfo antes de viajar a Le Mans, su circuito favorito, y en el que acarició su primer podio a costa de un buen susto a Jorge Navarro en la última curva. «Lo volvería a intentar en esa curva pero de diferente manera», apunta. «Ojalá pueda repetir victoria. Es mi circuito favorito. Siempre se me ha dado muy bien, en el FIM CEV y en el Mundial, que fui cuarto. Tenemos que trabajar para una buena puesta a punto como en Jerez. En ningún momento perdí la confianza, me veía fuerte y sabía que aunque cayese al séptimo lugar, como pasó tras el toque con Binder, podía estar delante».

Pero que nadie meta más presión de la necesaria a Arón Canet. Va carrera a carrera, sin pretender quemar etapas pues su intención es seguir en Moto3 al menos un año más. «No me planteo ni mucho menos ser campeón del mundo. No es mi objetivo para esta temporada. Solo seguir aprendiendo y estar delante. Pienso en otro año más en Moto3. Tengo dos de contrato, me encantaría renovar, y con 17 años creo que para Moto2 todavía hay tiempo. Ojalá como campeón del mundo...», insinúa entre risas recordando ese mágico momento en lo más alto del podio. «Me acordé ahí de todos los momentos de mi carrera, con mi fan club, con mis acompañantes, mi entrenador, por la calle...», concluye.