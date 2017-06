Escalofriante atropello

Escalofriantes imágenes en Misano. La caída en la última vuelta de Chaz Davies con su Ducati y su posterior atropello por su rival Jonathan Rea, de Kawasaki, y líder del Mundial de Superbike este sábado no tuvo graves consecuencias.





