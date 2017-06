Espectacular remontada de Xavi Forés en Misano

El británico Tom Sykes (Kawasaki) fue el gran beneficiado en una accidentada carrera al imponerse en la línea de meta de la cita de Misano del Mundial de Superbike por delante de sus compatriotas Alex Lowes (Yamaha) y Jonathan Rea (Kawasaki).



En la última vuelta, Chaz Davies (Ducati) y Real se salió de la pista al ser golpeado por Rea, que también cayó, pero mientras este último pudo poner en pie su moto y entrar en tercera posición, Davies tuvo que abandonar, y acabó en e hospital, donde fue examinado de un fuerte golpe en el tórax.





