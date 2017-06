Héctor Garzó debutará en el Mundial en Alemania

Héctor Garzó debutará en el Mundial de Moto2 en el Gran Premio de Alemania este fin de semana. El valenciano, de 19 años y formado en la Cuna de Campeones, sustituirá al lesionado Xavi Vierge en el equipo francés Tech3.



Su gran actuación esta temporada tanto en el Europeo Júnior FIM CEV, donde es segundo en la general tras dos podios en tres carreras, el último en Montmeló, como en el RFME CEV, en la que es líder tras un nuevo triunfo este fin de semana en el circuito de Los Arcos, Navarra, ha convencido a la escuadra francesa, que le dará la oportunidad.



De esta forma, en Sachsenring volverá a haber cinco pilotos de la Comunitat Valenciana por tercera vez esta temporada. Si en Jerez y en Montmeló fue Vicente Pérez el que se añadió a los Arón Canet, Héctor Barberá, Jorge Navarro e Iker Lecuona, en Sachsenring lo hará Héctor Garzó. De esta forma, la parrilla de Moto2 contará con tres valencianos.





Garzó to step in for Vierge at Sachsenring > https://t.co/jwTbNw9EbR #Tech3 #GermanGP pic.twitter.com/197Qcj6mHf