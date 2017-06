Héctor Barberá: "El primer puesto da moral, estaba costando este año"

El piloto valenciano Héctor Barberá (Ducati Desmosedici GP16) reconoció tras acabar primero la segunda tanda de entrenamientos libres el Gran Premio de Alemania de MotoGP en el circuito de Sachsenring que esta temporada le estaba "costando conseguir resultados" pero que este resultado le "da moral".

"Todos los pilotos hemos dado muchas vueltas, pero estoy contento porque estas cosas te dan moral después de empezar el año muy torcido y después de Barcelona teníamos que dar una vuelta a la situación y Alemania es un circuito que se me da bien, me gusta y tengo muy buenos recuerdos de este trazado", recordó Barberá.

"Esta mañana no hemos empezado nada mal y por la tarde hemos acabado primeros, en unas condiciones de la pista de mojado", parece excusarse Barberá, para agregar el piloto de Reale Avintia que "para todos es igual, así que bien"

Sobre sus posibilidades este fin de semana Barberá reconoció que si llueve les podría "venir muy bien", aunque afirmó que en seco también pueden "estar a muy buen nivel".

Al respecto de las causas de su bajo rendimiento durante el comienzo de su primera temporada sobre la Ducati Desmosedici GP16, Héctor Barberá adujo que "es una moto que requiere una conducción muy extrema y si no frenas muy al límite los neumáticos no funcionan, es una conducción que no te permite ser fino y llevarla donde tu quieras, sino donde ella quiere ir y a su manera".

"No es fácil cambiar lo que llevas haciendo dieciséis años o prácticamente toda la vida para empezar a hacerlo de otra manera", se justificó el piloto de Dos Aguas, quien explicó que el estilo de conducción que tenía "era de ir muy encima de la moto, muy en plan moto de dos tiempos y con el paso del tiempo se ha cambiado".

"Desde Barcelona a aquí hemos dado un vuelco a la situación y esperemos que ahora sea siempre para arriba", resaltó Barberá.

En cuanto a sus posibilidades para esta carrera el piloto de Reale Avintia dijo que "las carreras siempre son otro mundo, es complicado decir qué va a pasar", si bien enseguida incidió en que si logran empezar así y este sábado están parecido "seguramente" el día de la carrera pueden "estar a este nivel".