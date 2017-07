Podio de Vicente Pérez y caídas de Sergio García y Héctor Garzó

El italiano Dennis Foggia (KTM) y el brasileño Eric Granado (Kalex) han conseguido sendos dobletes en las carreras de Moto3 y Moto2 que el FIM CEV Repsol ha celebrado en el Circuit Ricardo Tormo.

Foggia ha sido el hombre del día. El pupilo de Valentino Rossi en la academia italiana ha sido capaz de rodar en solitario en las dos carreras y anotarse dos victorias que le sitúan líder de la clasificación general del mundial junior de Moto3. El piloto de 16 años partía desde la segunda fila de la parrilla de salido, pero en la dos carreras ha conseguido situarse en cabeza en las primeras curvas. "en la primera he podido tirar antes y escaparme pero en la segunda me ha costado más " ha explicado el romano que no ha cometido ningún error en las dos carreras.

En la primera manga, los pilotos del equipo Estrella Galicia Alonso López (Honda) y Jeremy Alcoba (Honda) han acompañado a Foggia en el podio después de que su compañero y hasta la fecha líder, el castellonense Sergio García (Honda), se fuera por los suelos en la última vuelta. López ha liderado un grupo que ha llegado a contar con hasta once pilotos en lucha por el pódium. En la segunda carrera Jeremy Alcoba y Vicente Pérez (KTM) han tratado sin éxito de evitar la escapada de Foggia. Alcoba se ha hecho con la segunda plaza y el valenciano, autor de la pole position y gran animador de la carrera ha terminado tercero en su primer pódium en el mundial junior.

Con estos resultados Dennis Foggia lidera con claridad la general con 25 puntos de ventaja sobre Alcoba, 39 sobre Sergio García y 41 sobre Alonso López, los valenciano Vicente Pérez Selfa y Jaume Masiá (KTM) son quinto y sexto respectivamente.

En Moto2 el brasileño Eric Granado ha completado un fin de semana perfecto en el circuito en el que llevó a cabo buena parte de su formación. Dos victorias desde la pole position y ambas con remontada frente a rivales de la talla de Ricky Cardús (Kalex), Héctor Garzó (Tech3) o Steven Odendaal (NTS). La primera carrera de Moto2 ha comenzado accidentada. El andorrano Xavier Cardelús ha sufrido una caída que ha obligado a reiniciar la carrera. En la resalida el valenciano Héctor Garzó ha tomado la cabeza del grupo y se ha destacado hasta que el líder Ricky Cardús y el brasileño Eric Granado le han superado en la sexta vuelta. En el mano a mano posterior el ritmo de Eric Granado ha obligado a Ricky Cardús a ceder en las últimas vueltas. La segunda carrera se ha disputado bajo un calor sofocante, el guion se ha repetido pero Garzó ha sufrido una caída tras ser superado por Granado. Cardús ha remontado tras una mala salida hasta la segunda plaza y el sudafricano Odendaal ha conseguido su primer pódium del año.

"No pienso en la clasificación general, hemos hecho un fin de semana perfecto gracias a todo mi equipo y ahora a pensar en la siguiente carrera, al final del campeonato veremos cuándo puntos reunidos" ha concluido Granado que ha explicado que ha terminado la segunda carrera "con el soporte del escape roto deforma que en cada curva de izquierdas del circuito que son la mayoría el escape tocaba con el asfalto y yo sólo esperaba que no se rompiera nada para poder acabar la carrera que se me ha hecho muy larga"

Cardús y Granado comparten liderato a falta de seis carreras seguidos por Odendaal a 25 puntos y por el valenciano Héctor Garzó a 27.



European Talent Cup

En la European Talent Cup el equipo de la escuela del Circuit Ricardo Tormo, la Cuna de Campeones, se ha llevado la alegría del fin de semana. Álex Toledo ha conseguido su primera victoria de la temporada en una carrera muy cerrada en la que cuatro pilotos han luchado desde el inicio por la victoria. Toledo, Miguel Parra, Francisco Gómez y el finlandés Peetu Paavilainen se han pasado y repasado durante toda la carrera hasta que los dos últimos se han tocado y se han ido al suelo. El accidente ha dejado la victoria en manos del pupilo de Julián Miralles y la segunda plaza para Miguel Parra. Alejandro Díez les ha acompañado en el pódium. En la general Toledo es el nuevo líder por delante de Andreas Pérez y de Manuel González.

Los pequeños pilotos de la Cuna de Campeones también han tenido su segunda carrera del fin de semana con victoria para Adrián Huerta cuatro milésimas por delante de Fermín Aldeguer y de Marcos Ruda en PreMoto4 y de Alberto Ferrández en Moto5.

La próxima cita del FIM CEV Repsol se celebrará en el circuito portugués de Estoril el 23 de julio. El Circuit Ricardo Tormo volverá a convocar a los aficionados el 9 de septiembre con la celebración del campeonato de formación Motodes organizado por la Federación de Motociclismo de la Comunitat Valenciana.