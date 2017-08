Ángel Nieto será incinerado en Ibiza y el funeral se aplaza para septiembre en Madrid

El tanatorio de Ibiza es escenario, desde las 15.00 horas, del velatorio por el expiloto y trece veces campeón del mundo de motociclismo Ángel Nieto, fallecido ayer por las lesiones que sufrió en un accidente de quad el pasado 26 de julio.

Uno de los primeros en llegar al tanatorio ha sido su hijo Pablo Nieto, quien ha explicado que la decisión de la familia ha sido optar por la incineración y llevar sus restos "entre Madrid e Ibiza", isla donde les gustaría poder celebrar algún tipo de acto familiar para despedirle.

"Y queremos hacer un homenaje grande porque se lo merece y creo que todo el mundo quiere despedirle", ha dicho Pablo Nieto, quien ha agradecido las muestras de aprecio que han recibido: "No tengo palabras para agradecer todo el apoyo se me ponen los pelos de punta solo de pensarlo".

También ha acudido al tanatorio de Ibiza el sobrino del trece veces campeón del mundo, Fonsi Nieto. "Para mí ha sido un padre. Empecé a correr de muy chiquitín y él me apoyó, me ayudó, me enseñó... le debo todo lo que he conseguido en el mundo de las motos", ha afirmado.

"Para mí ha sido el más grande y creo que para muchos. Nos ha enseñado a toda la familia a ser las personas que somos y a amar el deporte como lo hemos amado y las motos", ha asegurado.

Sobre el fallecimiento de Nieto tras un súbito agravamiento ayer de su estado de salud, Fonsi Nieto ha señalado que la familia mantenía la esperanza. "Y en el último momento, por una desgracia, no ha podido ganar esta carrera que todos pensábamos que saldría adelante", ha agregado.

Pablo Nieto, uno de los hijos de Ángel Nieto, ha asegurado que los funerales no serán antes de dos días "ya que al ser un accidente de tráfico tienen que hacer la autopsia". "Nos tenemos que sentar toda la familia y, una vez nos sentemos todos, valoraremos qué hacemos", ha explicado.

"Mi padre se merece una despedida como es él, a lo grande, y que todo el mundo que quiera estar a su lado, pueda", ha añadido. Los restos mortales del expiloto Ángel Nieto han sido trasladados al tanatorio de Ibiza esta pasada noche sobre las 23.00 horas.



Funeral en Madrid en Septiembre

En todao caso, el funeral del expiloto de motociclismo Ángel Nieto se celebrará "a principios de septiembre" en Madrid para permitir que toda la familia de las motos pueda despedirse el "doce más una" veces campeón del mundo, según confirmó a Europa Press el Consejero Delegado de Dorna Sports, el español Carmelo Ezpeleta.

Dolor en el tanatorio de Ibiza por la muerte de Ángel Nieto. Vídeo: Agencia ATLAS

"El deseo de la familia es que el funeral sea a principios de septiembre en Madrid, así podremos estar todo el mundo del Mundial y de la moto", apuntó Carmelo Ezpeleta, máximo responsable de la empresa organizadora del Campeonato del Mundo de motociclismo.

Ezpeleta se encuentra en Brno, donde este fin de semana se disputa el Gran Premio de la República Checa y en el que se guardará un minuto de silencio en memoria del expiloto zamorano. Posteriormente, el Mundial se marchará a Austria, el 13 de agosto, y el circuito británico de Silverstone, el 27 de agosto.