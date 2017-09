Aspar: "El jurado del Príncipe de Asturias no tiene vergüenza"

La muerte de Ángel Nieto ha revolucionado a muchos y muy distintos estratos sociales, pero una de las luchas que siempre mantuvo y criticó el 12+1 veces campeón del mundo, y que sigue vigente, fue la injusticia que aseguró se cometió con él por no concederle el Premio Príncipe de Asturias. El ex piloto alzireño Jorge Martínez "Aspar", amigo íntimo dentro y fuera de la pista de Ángel Nieto, no eludió la respuesta y al ser preguntado por su opinión sobre el jurado del Premio Príncipe de Asturias y su actitud ante el campeón español, sentenció taxativo: "No tienen vergüenza".

Aspar, a la sazón el piloto que "jubiló" a Ángel Nieto y con quien tiene y vivió muchísimas anécdotas a lo largo de sus respectivas carreras deportivas y fuera de ellas, aseguró que "es increíble que un doce más una veces campeón del mundo, 24 veces campeón de España y un pionero absoluto, español, no tenga el Príncipe de Asturias". "Es increíble. No se lo puede creer nadie", recalcó Aspar, cuatro veces campeón del mundo de motociclismo.

Aspar fue todavía más lejos y tal y como muchas veces afirmaba Ángel Nieto, al menos en alguna ocasión en presencia de este entrevistador, siempre se quejó y muchas de esas veces en tono hasta jocoso, que al final le darían el Premio Príncipe de Asturias a título póstumo. A este respecto y al ser preguntado por ello, Jorge Martínez "Aspar", dudó poco y también fue muy claro "yo ahora me negaría, sinceramente", en la misma línea en la que siempre se pronunció Ángel Nieto al respecto.

Nieto siempre continuaba su alocución, al ser requerido sobre el citado premio que, para él, el auténtico premio era "tener el cariño del pueblo", un cariño que, tras su fallecimiento, ha quedado patente y manifiesto con la convulsión y consternación que ha representado su muerte en casi todos los niveles y ámbitos de la población. "Y es la verdad, Ángel era una persona muy querida, siempre, por todas partes, nunca se negó a una foto o un autógrafo y todo eso eran cosas que yo veía y aprendía de él", recuerda al respecto de Ángel Nieto.

"Con Ángel aprendías de todo, de su comportamiento, de cómo era, del mundo del 'paddock' (zona donde conviven todos los integrantes del campeonato del mundo de motociclismo), de todo", recalca Jorge Martínez. "Él decía que de Rossi había que aprenderlo todo, hasta la forma de andar, pero de él también, puesto que no cabe ninguna duda que en la era de Ángel fue increíble lo que él hacía; él fue el Rossi de su momento y con un riesgo mil a uno peor entonces que ahora", reconoce el piloto natural de Alcira.

Sin querer ahondar en el dolor de la injusticia que se cometió en vida con Ángel Nieto al no querer otorgarle el premio Príncipe de Asturias, Jorge Martínez no quiso pronunciarse sobre las razones que pudieron motivar esta situación, pero una vez más incidió en que por mucho que lo intente no encuentra explicación. "No lo sé -reconoce Aspar- y no puedo opinar de por qué no sé le ha dado, porque no lo sé, pero sí puedo decir que no le encuentro explicación", sentenció otra leyenda del motociclismo como es Jorge Martínez "Aspar".