El valenciano Jaume Masià se apunta al Mundial

El Circuit Ricardo Tormo y su Cuna de Campeones siguen siendo la mejor cantera para el Mundial de Motociclismo. El último ejemplo de ello es Jaume Masià, piloto de 16 años natural de Algemesí, y que este fin de semana hará su debut mundialista en el Gran Premio de Austria. Masià participará en la carrera de Moto3 a los mandos de la KTM del Platinum Bay Real Estate, donde ocupará la plaza del lesionado Darryn Binder.

El joven piloto valenciano aterrizó en 2017 en el equipo de la Cuna de Campeones después de su etapa en el Junior Team Estrella Galicia. Un paso que trajo consigo un cambio en la montura de Honda a KTM en la que es su tercera temporada del FIM CEV Repsol. Jaume Masià se mostró «super contento, ya que la verdad es que fue una gran sorpresa que no me esperaba». «Me llamaron el lunes, cuando estaba desayunando y me puse contentísimo», relata.

Sobre el circuito, señala que «no lo conozco por haber participado, pero ya me lo he estudiado un poco para no partir desde cero». «Tiene muchas rectas y, con mi estatura y aerodinámica puedo hacerlo bien. Marcos Ramírez –su compañero de equipo este fin de semana– me envió un mensaje diciéndome que tanto él como el equipo me están esperando con ganas y estoy muy contento por el hecho que un piloto de su talla me mande un mensaje así. Me motiva mucho y me dan más ganas de correr», confiesa.

El objetivo para el piloto de la escuela del Circuit Ricardo Tormo es «aprender día a día y no querer hacer las cosas el primer día, ir mejorando poco a poco y aprender de los mejores, ya que esa es la principal finalidad para después poder aplicar todo lo aprendido en el FIM CEV Repsol y poder hacer así un buen final de temporada».

Otro piloto de la Cuna

Con Masiá ya van 24 este año. Mir, Arón Canet, Martín, Ramírez y Herrera en Moto3; Morbidelli, Jorge Navarro y Garzó en Moto2; y Héctor Barberá y Baz en MotoGP, son algunos de los pilotos que en su día pasaron por la escuela de competición del Circuit Ricardo Tormo y que este año han participado en el Mundial. Esto significa que, casi uno de cada cuatro pilotos que participan este año en el mundial de MotoGP, se han formado en las categorías inferiores de la Cuna de Campeones, lo que supone un gran orgullo para el Circuit Ricardo Tormo así como para los integrantes de toda la escuela comandada por Julián Miralles, que ha visto crecer a todos estos pilotos.