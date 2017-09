MotoGP vuelve a estar de luto

Los españoles Carmelo Ezpeleta, máximo responsable de la empresa organizadora del campeonato del mundo de motociclismo, Dorna Sports, y el piloto de Yamaha Maverick Viñales, encabezaron el minuto silencio que se produjo en la sala de prensa del Gran Premio de Austria por el fallecimiento este jueves del fotógrafo italiano Marco Guidetti, que estaba hospitalizado.





Really sad paddock today with passing of Marco Guidetti one of our team photographers. A real nice guy and pleasure to work with ! RIP Marco