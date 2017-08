Marc Márquez se saca el sombrero ante Jorge Navarro

Jorge Navarro se llevó este sábado los elogios de Marc Márquez, el piloto que más grados tumba la moto y que ha hecho cambiar a muchos la forma de afrontar cada curva en MotoGP, atacando con el hombro más que con la rodilla.



El piloto de la Pobla de Vallbona, debutante esta temporada en Moto2, salvó dos sustos en la jornada del sábado del Gran Premio de Austria, uno en la tercera sesión de entrenamientos libres, y el otro durante la calificación. Este último de manera inverosímil. Algo que tuvo la respuesta del tricampeón del mundo de la categoría reina.





Yo creo que podías inclinar un poco más jajajaja...increíble tio! Suerte mañana!! — Marc Márquez (@marcmarquez93) 12 de agosto de 2017

We're calling it, our social media guys say this is a crash & a super quick recovery...



What say you guys? — MotoGP™?????? (@MotoGP) 12 de agosto de 2017

aplaudió en su cuenta de Twitter la ´salvada´ del de la Pobla, a la que añadió el vídeo de la acción de la cuenta oficial de MotoGP. «Gran salvada de Jorge Navarro», tuiteó Márquez, a lo que el valenciano respondió con un «¿Había margen, no?». El catalán cogió el guante y siguió la broma: «Yo creo que podías inclinar un poco más jajaja... increíble tío! Suerte mañana!!».La cuenta oficial de MotoGP llegó incluso a colgar una encuesta de Twitter de 24 horas en la que los aficionados podían debatir y opinar si se trataba de una 'salvada' o una 'rápida recuperación', entre otras opciones.El piloto del equipopartirá este domingo undécimo en parrilla, a ocho décimas de Mattia Pasini, que se hizo con la pole por tan solo una milésima sobre su compatrioata Franco Morbidelli. El de la Pobla de Vallbona afronta un warm-up en el que deberá resolver sus dudas sobre el neumático a utilizar, aunque el medio cuenta con más opciones que el blando, según el equipo.«No estoy del todo cómodo, y he tenido dos sustos en los que he estado muy muy cerca de caerme. No estoy seguro de utilizar el blando en carrera», comentó Jorge Navarro, que saldrá nueve puestos por delante del otro valenciano en la categoría intermedia. El joven, delsuizo, lo hará desde la séptima fila, en vigésimo lugar.