Exhibición sin premio del debutante Jaume Masià

El motociclismo valenciano goza de buena salud. Y tiene relevo. Si en Alemania Héctor Garzó sorprendió en su estreno en el Mundial de Moto2 sobre mojado con un quinto puesto en parrilla, este domingo otro debutante, Jaume Masià, compañero del anterior en sus inicios en la Cuna de Campeones con minimotos, asombró en Spielberg, donde se celebró el Gran Premio de Austria.

El de Algemesí, de 16 años (31 de octubre de 2000), lastrado con 9 kilogramos para dar el peso mínimo con la KTM, acabó noveno en su primera carrera en el Mundial, después de protagonizar espectaculares adelantamientos que le llevaron a pulverizar el récord de vuelta rápida de la pista austriaca en la vuelta once, y cuatro vueltas más tarde a situarse segundo, una posición que mantuvo durante dos giros más, por detrás del escapado Joan Mir.

Con la KTM del lesionado Darryn Binder en el equipo Platinum Bay Real Estate, el valenciano logró el segundo mejor resultado de esa moto esta temporada, solo por detrás del quinto puesto del sudafricano en Mugello. En su escalada adelantó a pilotos con mucha más experiencia, y cruzó la meta por delante del subcampeón del mundo Enea Bastianini, Nicolo Bulega, su compañero de equipo Marcos Ramírez, Romano Fenati, segundo en la general del Mundial, y Juanfran Guevara, entre otros.

La actuación del piloto, cuarto clasificado en el Mundial Júnior FIM CEV de Moto3 con el equipo de la Cuna de Campeones que dirige Julián Miralles, aunque antes estuvo dos años en el Estrella Galicia Junior Team, uno de ellos junto a Arón Canet, no pasó desapercibida para nadie. De hecho, repetirá en Silverstone, en el GP de Gran Bretaña, dentro de dos semanas, pues Darryn Binder todavía no estará recuperado de su lesión.

«Ha habido momentos que me he pasado un poco del límite, pero es normal. Me veía con los pilotos que veía por la tele... pero me he pasado un poco a veces», admitió en Movistar+ MotoGP. «Las primeras vueltas han sido muy difíciles, porque no he salido muy bien, y los pilotos aquí son muy agresivos y fuertes, y me ha costado un pelín ir sobrepasándolos. A Martín, a Fenati, que he pensado ay como lo tire..., a Canet. He ido poco a poco remontando, y cada vez me iba emocionando más y poniéndole más ganas hasta que he llegado a ser segundo». «Estoy muy muy contento», añadió al conocer su mejor giro de 1:36.436, que rebajaba en 121 milésimas el récord de Philipp Oettl en 2016 (1:36.557).