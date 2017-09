Jaume Masià: "Espero correr el Mundial el año que viene"

Jaume Masià regresó de Algemesí tras dar la campanada en su debut en el Mundial de Moto3 en el GP de Austria en Spielberg, donde acabó noveno, con récord de vuelta rápida de la pista, después de llegar a ir segundo durante dos giros.

Toda una remontada desde la decimocuarta posición de salida que le hizo soñar incluso con un podio que tuvo al alcance, según comentó a SUPER el joven piloto de 16 años. «Podía haber hecho podio perfectamente, pero cuando iba quinto detrás de Arón Canet cometí un error de novato, un fallo en la marcha, y es cuando me pasaron todos los pilotos. Pero sé que podía haber luchado por el podio perfectamente porque a falta de tres vueltas estaba entre los cinco primeros», explica el piloto del equipo Cuna de Campeones en el Mundial Júnior FIM CEV, donde quiere aplicar ahora esta experiencia para acabar el curso con buen sabor de boca, después de tres podios y cuarto de la general, a falta de cinco carreras, las dos últimas en Cheste.

No obstante, su gran actuación en Austria no ha hecho sino abrirle las puertas de par en par al Mundial en 2018, algo en lo que ya trabaja su agente, Albert Valera, el mismo de Jorge Lorenzo, Aleix Espargaró y Jorge Martín, según admitió: «Quiero aplicar esto al FIM CEV y seguro que la experiencia me va a servir muy bien. Quiero acabar un buen año y a ver si sale alguna cosa para 2018, posiblemente en el Mundial, estamos trabajando en ello».

Antes, Masià piensa en repetir en Silverstone, a falta de que el equipo Platinum Bay Real Estate, que le acogió el pasado fin de semana, lo confirme: «A Silverstone creo que iré, porque Darryn aún no está bien. Pero esto es muy difícil y espero que vayan saliendo cosillas».

Sus propios compañeros de parrilla, muchos de ellos pilotos con los que corrió años atrás la Red Bull Rookies Cup y las dos anteriores temporadas del FIM CEV le han felicitado, al igual que su equipo. «Me han felicitado todos. Espero estar ahí, si no el año que viene, el siguiente. Me han dicho en el equipo que les he hecho disfrutar mucho, que muchas gracias por haber venido. Doy las gracias al equipo por la oportunidad y espero que esto sea un trampolín y me abra otras puertas», añadió el piloto formado en la Cuna de Campeones, equipo al que ha regresado tras un breve paso por la estructura Monlau, con la que ha despegado Arón Canet, su compañero en el FIM CEV 2015.

«Hice minimotos con 8 años, PreMoto3, la Rookies Cup, y Emilio Alzamora me propuso irme con ellos. Había un proyecto de futuro, todos esperábamos que iba a salir muy bien, pero al final se torcieron las cosas, no vieron la progresión adecuada, y cortamos la relación. No tenía ningún sitio en el FIM CEV ya que el año pasado no tuve buenos resultados, pero doy las gracias a Julián Miralles, que me acogió en su equipo de Cuna de Campeones, porque si no no estaría aquí».

En Austria, donde no tardó ni un instante en aceptar la invitación de correr, tuvo que adaptarse a una KTM diferente, con el número 15, pues el 5, el que lleva en el FIM CEV y que luce en el casco, es propiedad de Romano Fenati. «El lunes estaba de vacaciones y me llamaron que si quería correr. No me lo pensé. Me fui al gimnasio y con la bici a entrenar para venir un poco fuerte. La moto es muy diferente a la mía, por la posición y el chasis, la geometría, pero con el trabajo y las ganas de todo el equipo hemos podido progresar y llegar a ser segundo».

«Lo de la vuelta rápida y el récord es espectacular, no lo sabía. Me sorprende mucho con el nivel que hay, pero venía de detrás remontando, veía que no se me iban, y sabía que estaba rodando muy rápido. Ha sido una locura, una carrera muy difícil y muy batallada. Y no me lo acabo de creer aún. Me he quedado con ganas de más. Ha estado muy bien. Fue muy emocionante, ya que llevo mucho tiempo esperando una oportunidad como esta y creo que la he podido aprovechar».

«Por un momento pensé que podía coger a Mir», siguió explicando, «pero luego he visto que me he pasado. Me veía muy fuerte, no me lo esperaba, y decía a los otros que aprovecharámos esta oportunidad. He hecho una carrera de 23 vueltas con estos pilotos y me he adaptado bien». A pesar de su poca estatura y peso, que le hizo ir lastrado con 9 kilos para dar el mínimo, no tuvo problemas para adelantar a pilotos con más experiencia: «Canet se resistió bastante, Giannantonio, Loi, demasiado guerreros, no ha sido fácil. Una vez en el grupo de delante ya ha ido más fluido. No se ha visto pero cuando iba remontando también iba recibiendo, no me he podido relajar en ningún momento».

Apadrinado por Nico Terol, sueña con seguir sus pasos