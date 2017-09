Jaume Masià correrá el Mundial de Moto3 en 2018 y 2019

Premio para Jaume Masià. Su gran actuación en su debut en el Gran Premio de Austria de Moto3 no ha pasado desapercibida. Tanto, que le ha servido para firmar un contrato de dos temporadas con el Platinum Bay Real Estate, el equipo con el que se estrenó en el Mundial en sustitución del lesionado Darryn Binder, y al que reemplazará en 2018 y 2019 con una KTM.

Su noveno puesto final en una carrera que empezó desde la decimocuarta posición de parrilla, y en la que remontó hasta ser segundo, posición que mantuvo durante dos vueltas hasta que cometió un error de principiante, según explicó luego, maravilló a todos.

Fiorenzo Caponera, director del equipo Platinum Bay Real Estate, anunció la contratación del piloto de la Cuna de Campeones y cuarto clasificado en el Mundial Júnior FIM CEV. "Su historia es como un cuento de hadas con un final feliz. Desde su debut, las sensaciones con el equipo y el piloto fueron increíbles, su determinación y madurez impresionaron a todos desde el principio, y su frescura e incuestionable talento nos conquistó. Después de la carrera nos dijimos que este piloto debía ser nuestro, podemos y queremos hacer crecer a este piloto y hacerle debutar en el Mundial. Masià quiere crecer, trabajar y ganar también con nosotros. Ha sido un amor a primera vista, y anunciamos realmente felices que estará en nuestro programa al menos durante dos años".

El propio Jaume Masià se mostraba feliz: "Estoy feliz por juntarme con Platinum Bay los dos próximos años y agradecido de que crean en mí. El primer año con calma para adaptarme al campeonato y el segundo año para luchar con los de delante".

"Me sentí muy bien desde el comienzo en la carrera en Austria, lo que me hizo considerar que Platinum Bay es la mejor opción para dar el salto", añadió el joven piloto de Algemesí. "Quiero agradecer también al equipo Cuna de Campeones por darme la oportunidad de correr este año el FIM CEV. Ha significado mucho para mí. Sin su apoyo esto no hubiera sido posible", concluyó.