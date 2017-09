Monumental cabreo de Rabat con Barberá

Monumental enfado el que cogió al finalizar los terceros libres del Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone el español Tito Rabat con su compatriota, el valenciano Héctor Barberá.



Las cámaras de Movistar+ MotoGP recogieron los gestos de enfado que el piloto del equipo Estrella Galicia Marc VDS le dedicó al del Reale Avintia, durante toda la vuelta final en la que se dirigen a boxes, incluso en el test de salida que realizan en la contrarrecta.





Al final, los dos pilotos dieron su versión en los micrófonos de Movistar+. En el fondo, la búsqueda de una buena rueda con la que mejorar los registros."Cuando en estas categorías tienes motos inferiores", explicó Barberá, "en las últimas vueltas buscas una rueda para tirar. He visto a Márquez y me he puesto delante, y Tito que es un poco especial quería esa rueda, pero la pista es de todos y yo también. Se ha puesto nervioso, pero las formas las ha perdido él. Ya me pasó eso, en Mugello, que salíamos de boxes y él quería esa rueda, y esto no es coger un turno en la carnicería, para mí era una referencia y he decidido cogerla".Por su parte, Tito Rabat declaró: "Siempre es lo mismo, los demás te ven y no tienen nigun respeto. En el FP3 venía para mejorar, detrás de Marc y Dovizioso, y Héctor en la última curva de izquierdas se ha metido en medio, cortándome sin ningún respeto y esto no está bien. Estaba muy enfadado con él porque esto no es la primera vez que lo hace". "Son cosas que pasan. Si ellos lo hacen y nadie dice nada, yo también lo haré y listo...", añadió Rabat, que curiosamente suena para 2018 como uno de los pilotos en el Reale Avintia, el único equipo que no ha confirmado sus pilotos para el próximo año.Además de Tito Rabat,es otro de los que podría hacerse con una de esas Ducati, aunque tampoco se descarta que Héctor Barberá ypuedan seguir, en función de sus resultados.Tito Rabat saldrá este domingo vigésimo segundo en parrilla, mientras que Héctor Barberá lo hará desde el decimosexto lugar, en una sesión en la que, líder del Mundial de MotoGP, se anotó su sexta pole de la temporada, la cuarta consecutiva.