Mensaje de Max Biaggi a Valentino Rossi tras su accidente

El piloto italiano Max Biaggi quiso mandar un mensaje de ánimo a su máximo rival en el motociclismo, Valentino Rossi, tras sufrir éste un grave accidente que le dejará sin pelear por el campeonato de Moto GP.



Biaggi mandó un mensaje de apoyo en Twitter y deseó que no fuera nada grave. También se compadeció por el dolor que tendrá al no poder luchar por el campeonato. Su mensaje fue el siguiente: "Mando un sincero abrazo a Valentino Rossi esperando que no sea nada grave. Entiendo el dolor. Lo siento por él y por su campeonato".





Faccio un sincero in bocca al lupo a @ValeYellow46 sperando non sia così grave.Capisco il dolore,mi dispiace per lui e per il suo campionato — Max Biaggi (@maxbiaggi) August 31, 2017