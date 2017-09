Rossi podrá correr en Cheste

Valentino Rossi podrá correr en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana de Cheste salvo sorpresa de última hora que le impida subirse a su Yamaha.

El piloto italiano recibió este sábado 2 de septiembre el alta médica, tras ser operado en la madrugada del viernes de una fractura de tibia y peroné sufrida mientras entrenaba con una moto de Enduro, por lo que seguirá con su recuperación en casa. "El italiano pasó una buena noche en el hospital y se sintió listo para volver a las 10.00 locales (8.00 GMT), acompañado por su equipo técnico, a casa donde seguirá recuperándose", informó Yamaha en un comunicado.

En un principio se estimaba que el veterano italiano, de 38 años, permaneciera hospitalizado unos 3 o 4 días, pero sus condiciones tuvieron una evolución particularmente positiva. "Comenzaré la rehabilitación lo antes posible y veremos cómo reaccionará mi cuerpo antes de tomar una decisión. (...) Como ya dije ayer, haré todo lo que pueda para volver lo antes posible", aseguró Valentino Rossi, en declaraciones difundidas por su equipo.

El doctor Raffaele Pascarella, director de la Unidad operativa de Ortopedia y Traumatología del hospital Torrette de Ancona y que realizó la operación, informó que Rossi tardará «entre 30 y 40 días» para recuperar la condición necesaria para volver a competir en MotoGP, es decir, salvo contratiempo de última hora, podrá subirse a la moto en el circuito Ricardo Tormo de Cheste, aunque sus posibilidades para luchar por el Mundial ya serán nulas.

El doctor también explicó que el piloto de Yamaha sufrió una «fractura complicada» precisamente en la zona donde ya se había lesionado en 2010 y que, a pesar de eso, en este momento «está bien» y la operación salió perfectamente. Fue intervenido de madrugada y duró una hora. «Usé un clavo para estabilizar la fractura. Se quedará aquí algunos días y empezará inmediatamente la fisioterapia», declaró Pascarella.

«La pierna está un poco hinchada, pero espero que salga en 3 ó 4 días», puntualizó. El doctor italiano afirmó además que lo que más le impactó fue «la tranquilidad» de Rossi pese a la grave fractura.

Preguntado sobre si hay alguna manera de agilizar la recuperación del piloto, Pascarella dijo que la fisioterapia será fundamental, pero destacó que «todas las fracturas son graves y necesitan tiempo» para consolidarse completamente. A sus 38 años, el italiano, que ocupa la cuarta plaza en la clasificación del Mundial de MotoGP, se perderá al menos los Grandes Premios de San Marino y Motorland Aragón, que se disputarán en septiembre. Rossi, por su parte, quiso disculparse con los aficionados por el percance y espera volver pronto.

«La operación fue bien y esta mañana, cuando me he despertado, me sentía bien; me gustaría dar las gracias al equipo médico del hospital Riuniti de Ancona, en particular al doctor Raffaele Pascarella que me operó y también pedir disculpas por el accidente, del que espero volver cuanto antes sobre mi moto y daré el máximo para que sea así» apuntó Rossi, que ya sufrió estas consecuencias hace siete años.

En su anterior lesión de estas características, el piloto italiano tardó 41 días en volver a subirse a la moto, por lo que Rossi se perderá, al menos, los Grandes Premios de San Marino y Motorland Aragón, que se disputan durante el mes de septiembre y podría pensar en reaparecer para el Gran Premio de Japón, que comienza el 13 de octubre, 43 días después de sufrir este nuevo percance.

Los aficionados que abarrotarán las gradas del circuito de Cheste podrán ver a uno de los mitos del motociclismo correr de nuevo y cerrar la temporada en el circuito valenciano, a pesar de que los focos estarán centrados en la lucha por el Mundial de MotoGP, presumiblemente entre Andrea Dovizioso, Maverick Viñales y Marc Márquez, los tres primeros clasificados de la clasificación general a los que tan solo separan trece puntos entre los tres.